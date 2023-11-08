Французская пресса подсчитала потери украинской армии с начала СВО

С начала специальной военной операции украинская армия потеряла как минимум 200 тысяч бойцов — солдат и офицеров. Об этом пишет в среду, 8 ноября, французская газета Liberation.

Издание отмечает, что командование Вооружённых сил Украины рассчитывало провести оперативное летнее контрнаступление на Запорожском направлении, но потерпело поражение. Теперь же, в преддверии зимы, силы украинской армии истощены и остро нуждаются в пополнении.