Французская пресса подсчитала потери украинской армии с начала СВО
Liberation: С начала СВО Украина потеряла 200 тысяч солдат и офицеров
С начала специальной военной операции украинская армия потеряла как минимум 200 тысяч бойцов — солдат и офицеров. Об этом пишет в среду, 8 ноября, французская газета Liberation.
Издание отмечает, что командование Вооружённых сил Украины рассчитывало провести оперативное летнее контрнаступление на Запорожском направлении, но потерпело поражение. Теперь же, в преддверии зимы, силы украинской армии истощены и остро нуждаются в пополнении.
"Готовясь к новой зиме, украинская армия должна постоянно пополнять свои подразделения", — сказано в материале.
Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что за минувший месяц российские системы ПВО уничтожили более 1,4 тысячи средств воздушного нападения ВСУ. В их числе 37 самолётов. Также, по его словам, потери украинской армии существенно возросли из-за неудачных попыток атаковать на Запорожском, Донецком и Херсонском направлениях.
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