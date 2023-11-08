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Регион
Опубликовано 8 ноября 2023, 09:57
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Французская пресса подсчитала потери украинской армии с начала СВО

Liberation: С начала СВО Украина потеряла 200 тысяч солдат и офицеров

С начала специальной военной операции украинская армия потеряла как минимум 200 тысяч бойцов — солдат и офицеров. Об этом пишет в среду, 8 ноября, французская газета Liberation.

Издание отмечает, что командование Вооружённых сил Украины рассчитывало провести оперативное летнее контрнаступление на Запорожском направлении, но потерпело поражение. Теперь же, в преддверии зимы, силы украинской армии истощены и остро нуждаются в пополнении.

"Готовясь к новой зиме, украинская армия должна постоянно пополнять свои подразделения", — сказано в материале.

Украинская армия принесла в жертву сотни бойцов на двух направлениях
Украинская армия принесла в жертву сотни бойцов на двух направлениях

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что за минувший месяц российские системы ПВО уничтожили более 1,4 тысячи средств воздушного нападения ВСУ. В их числе 37 самолётов. Также, по его словам, потери украинской армии существенно возросли из-за неудачных попыток атаковать на Запорожском, Донецком и Херсонском направлениях.

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Getty Images / Chris McGrath

Марина Калегина
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