Потери Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Краснолиманском направлении за сутки составили до 100 военнослужащих, а на Южно-Донецком — до 115. Об этом говорится в сводке Минобороны России.

"Потери противника составили до ста военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, пять автомобилей, а также орудие Д-30", — уточнили в оборонном ведомстве.

Украинская армия потерпела поражение у Розовки и Петровского Луганской Народной Республики. Здесь ударами армейской авиации и огнём артиллерии разгромлены подразделения 24-й и 47-й механизированных бригад ВСУ.