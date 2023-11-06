Украинская армия принесла в жертву сотни бойцов на двух направлениях
ВСУ потеряли до 100 бойцов на Краснолиманском фронте и до 115 — на Южно-Донецком
Потери Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Краснолиманском направлении за сутки составили до 100 военнослужащих, а на Южно-Донецком — до 115. Об этом говорится в сводке Минобороны России.
"Потери противника составили до ста военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, пять автомобилей, а также орудие Д-30", — уточнили в оборонном ведомстве.
Украинская армия потерпела поражение у Розовки и Петровского Луганской Народной Республики. Здесь ударами армейской авиации и огнём артиллерии разгромлены подразделения 24-й и 47-й механизированных бригад ВСУ.
А на Южно-Донецком фронте нанесено огневое поражение скоплениям живой силы 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ и 128-й бригады территориальной обороны в районах Новомихайловки и Старомайорского ДНР. Потери противника составили до 115 бойцов убитыми и ранеными, а также два автомобиля.
Плачевное положение украинской армии ранее признал главком ВСУ Валерий Залужный. В интервью Economist он заявил, что конфликт зашёл в тупик и прорыва войск уже ждать не стоит. Вместе с тем украинский военачальник отметил преимущество российских ВВС и сил РЭБ. В Госдуме его слова сочли признанием провала и ударом по американскому оружию. В ВСУ после этого, кстати, начали открыто говорить о преимуществах Армии России. При этом Зеленский не согласился с позицией Залужного и заявил, что тот просто устал.
ТАСС / Алексей Коновалов