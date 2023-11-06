Украинские военные перестали верить в свой успех в противостоянии с Россией, а также недовольны обучением НАТО и жалуются на нехватку снарядов и боевой техники. Об этом пишет британская газета Times со ссылкой на двух офицеров Украины.

"Танковый прорыв с нашей стороны — это сейчас что-то из области научной фантастики", — цитирует издание начальника штаба батальона 32-й бригады ВСУ Михаила Лысенко.

А командующий батальоном Дмитрий Берлым рассказал, что украинских солдат становится всё меньше, средний возраст мобилизованных давно перевалил за 45 лет. Оба военнослужащих сообщили, что обучались у натовских инструкторов, но вся их тактика оказалась провальной в боях с Российской армией.