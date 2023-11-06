В США раскрыли настроения граждан Украины, перестающих доверять киевским властям

На Украине растёт недовольство действиями властей, при этом жители морально готовятся к длительному конфликту с Россией. Об этом написала The New York Times.

"Мальчики на фронте очень устали физически и психологически. <...> Эта война продлится долго. В каждом селе есть могилы", — рассказал газете глава села Тухля в Львовской области Андрей Ткачук.

Согласно информации Киевского международного института социологии, рейтинг доверия граждан Незалежной правительству упал с 74% в мае до 39% в октябре. Только 48% украинцев доверяют государственному телевидению.