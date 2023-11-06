В США раскрыли настроения граждан Украины, перестающих доверять киевским властям
NYT: Среди украинцев нарастают негативные ожидания по поводу исхода войны
На Украине растёт недовольство действиями властей, при этом жители морально готовятся к длительному конфликту с Россией. Об этом написала The New York Times.
"Мальчики на фронте очень устали физически и психологически. <...> Эта война продлится долго. В каждом селе есть могилы", — рассказал газете глава села Тухля в Львовской области Андрей Ткачук.
Согласно информации Киевского международного института социологии, рейтинг доверия граждан Незалежной правительству упал с 74% в мае до 39% в октябре. Только 48% украинцев доверяют государственному телевидению.
По словам директора института Антона Грушецкого, украинцы "становятся пессимистами" на почве отсутствия безопасности. Сейчас они пытаются найти виноватых в неудачах на фронте. В первую очередь это, по их мнению, коррупция и западные партнёры, медленно поставляющие вооружения. При этом армия, по его словам, избегает народного осуждения. Издание предположило, что упадничество граждан спровоцировано провалом контрнаступления ВСУ.
А ранее вызвало шумиху заявление главкома ВСУ Валерия Залужного о том, что конфликт на Украине зашёл в тупик и прорыва не будет. Также он признал преимущество ВВС России и сил РЭБ. Управляющий украинской армией заявил, что пора закрыть тему якобы успешного контрнаступления, чем поверг в шок Германию. Владимир Зеленский и его окружение резко отрицательно отреагировали на эти признания.
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