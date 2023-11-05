В США увидели раскол в украинской верхушке после скандального признания главкома ВСУ

Владимир Зеленский и его окружение резко отрицательно отреагировали на признания главкома ВСУ Валерия Залужного в том, что у Украины на фронте безвыходная и тупиковая ситуация. Об этом пишет The New York Times, делая вывод, что военное и гражданское руководство в Киеве раскололось.

"Слухи о напряжённости между президентом и главнокомандующим вооружёнными силами по поводу стратегии и назначения командования циркулировали в Киеве уже больше года, но ранее не выливались в общественные разногласия", — отмечается в тексте.

Автор объясняет, что украинские военные не смогли добиться никаких успехов на передовой, при этом Российская армия всё чаще атакует. В статье уточняется, что Зеленский осудил Залужного, так как подобные откровения последнего могут стать причиной отказа Запада финансировать Киев.