В США увидели раскол в украинской верхушке после скандального признания главкома ВСУ
NYT: На Украине увеличивается раскол между военным и гражданским руководством
Владимир Зеленский и его окружение резко отрицательно отреагировали на признания главкома ВСУ Валерия Залужного в том, что у Украины на фронте безвыходная и тупиковая ситуация. Об этом пишет The New York Times, делая вывод, что военное и гражданское руководство в Киеве раскололось.
"Слухи о напряжённости между президентом и главнокомандующим вооружёнными силами по поводу стратегии и назначения командования циркулировали в Киеве уже больше года, но ранее не выливались в общественные разногласия", — отмечается в тексте.
Автор объясняет, что украинские военные не смогли добиться никаких успехов на передовой, при этом Российская армия всё чаще атакует. В статье уточняется, что Зеленский осудил Залужного, так как подобные откровения последнего могут стать причиной отказа Запада финансировать Киев.
Издание добавляет: о расколе говорит и то, что Зеленский уволил одного из значимых заместителей главкома — руководящего силами специальных операций Виктора Хоренко, который, по мнению коллег и американских офицеров, работал достаточно эффективно.
Напомним, шумиху вызвало заявление Залужного о том, что конфликт на Украине зашёл в тупик и прорыва не будет. Также он признал преимущество ВВС России и сил РЭБ. Главком ВСУ заявил, что пора закрыть тему якобы успешного контрнаступления украинской армии, чем поверг в шок Германию.
ТАСС / EPA / SERGEY DOLZHENKO