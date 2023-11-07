Российские бойцы группировки войск "Запад" получили два сертификата — каждый на миллион рублей — за уничтожение немецких танков Leopard 2, на которых воюют украинские солдаты. Минобороны РФ публикует видео вручения наград прямо на передовых позициях.

Российские бойцы группировки "Запад" получили сертификаты за подбитые немецкие танки. Видео © t.me / Минобороны РФ

Деньги выделены певцом Григорием Лепсом и телеведущей Юлией Барановской. Первый сертификат получил расчёт противотанкового ракетного комплекса "Корнет". Вражеский танк он сжёг на Купянском направлении. Командир отделения с позывным Помор признался, что не видел марку боевой машины, а просто выполнял задачу не подпустить противника к нашим позициям.

"Как подъезжали танки Leopard, я уже находился на позиции. И одним выстрелом уничтожил танк. Он загорелся, как бенгальская свеча", — поделился боец.

Второй сертификат вручили командиру разведгруппы с позывным Крёстный, его расчёт тоже сжёг Leopard 2 на Купянском направлении. Военнослужащий рассказал, что с дрона увидели технику противника, после чего по танку был открыт огонь, в результате чего сдетонировал находящийся внутри боекомплект. Экипаж попытался сбежать, но тоже был уничтожен.