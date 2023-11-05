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Регион
Опубликовано 5 ноября 2023, 03:18
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Бойцы ВС РФ не дали уйти подбитому под Авдеевкой танку Leopard

РИА "Новости": Под Авдеевкой сорвана попытка эвакуации подбитого танка Leopard

На Авдеевском направлении в Донецкой Народной Республике российские военные сорвали попытку бойцов Вооружённых сил Украины эвакуировать для ремонта подбитый танк Leopard 2. Об этом сообщило РИА "Новости" со ссылкой на источник в Южной группировке войск.

По данным информационного агентства, изначально танк подбили военнослужащие из 114-й отдельной мотострелковой бригады, после чего из боевой машины выбежал экипаж и бросил её на поле боя. Когда вражеская техника начала приближаться к "Леопарду" для эвакуации последнего, бойцы ВС РФ отпугнули её выстрелами из миномёта, а затем добили танк с помощью "Ланцета".

"Мы же решили "Ланцетом" окончательно уничтожить танк, попытались попасть в боекомплект, но получилось только прожечь башню. В любом случае теперь он вряд ли ремонтопригоден", — заявил источник информагентства.

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Напомним, что несколько дней назад ВС РФ уничтожили очередной танк Leopard в районе Авдеевки. Эмоциональную реакцию бойцов 114 ОМСБр на пробитие и горящую после этого в поле машину публиковал Лайф.

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VK / Минобороны РФ

Алексей Соловьёв
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