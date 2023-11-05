Бойцы ВС РФ не дали уйти подбитому под Авдеевкой танку Leopard

На Авдеевском направлении в Донецкой Народной Республике российские военные сорвали попытку бойцов Вооружённых сил Украины эвакуировать для ремонта подбитый танк Leopard 2. Об этом сообщило РИА "Новости" со ссылкой на источник в Южной группировке войск.

По данным информационного агентства, изначально танк подбили военнослужащие из 114-й отдельной мотострелковой бригады, после чего из боевой машины выбежал экипаж и бросил её на поле боя. Когда вражеская техника начала приближаться к "Леопарду" для эвакуации последнего, бойцы ВС РФ отпугнули её выстрелами из миномёта, а затем добили танк с помощью "Ланцета".

"Мы же решили "Ланцетом" окончательно уничтожить танк, попытались попасть в боекомплект, но получилось только прожечь башню. В любом случае теперь он вряд ли ремонтопригоден", — заявил источник информагентства.