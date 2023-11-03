В США узнали, как ВС РФ расправились с "лучшим" оружием ВСУ

Российские военнослужащие за последние пару недель уничтожили в зоне проведения специальной военной операции четверть немецких танков Leopard 2, поставленных Вооружённым силам Украины. Как пишет обозреватель Forbes Дэвиж Экс, украинские военные на этой неделе потеряли под Авдеевкой очередной Leopard 2A6.

Журналист заявил, что случай на Авдеевском направлении продолжил неудачную серию потерь ВСУ этих боевых машин. Он подсчитал, что за последнюю неделю украинцы потеряли как минимум дюжину, а может, и 13 своих "Леопардов".

"Добавьте сюда шесть танков Leopard 2, которые украинцы потеряли на прошлой неделе, и получится четверть лучших танков немецкого производства", — говорится в статье.

Обозреватель также рассказал, каким образом российским военнослужащим удалось добиться таких результатов. Он подчёркивает, что большая часть потерь техники ВСУ стала результатом подрыва на минных полях либо ударов беспилотными летательными аппаратами, начинёнными взрывчаткой.

"Русские становятся всё искуснее в уничтожении украинской техники, особенно танков, и особенно с помощью дронов", — заключил Экс.