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Опубликовано 4 ноября 2023, 11:38

Российские военные отправили в утиль Leopard и кучу другой техники ВСУ под Донецком

Минобороны: ВСУ потеряли на Донецком направлении до 140 военных и танк Leopard

ВСУ потеряли за сутки на Донецком направлении до 140 военных и танк Leopard. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

"На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией нанесли поражение живой силе и технике 42-й механизированной бригады ВСУ в районах населённых пунктов Курдюмовка и Клещеевка Донецкой Народной Республики", — отметили в оборонном ведомстве.

Также украинские войска лишились двух боевых бронированных машин и трёх автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы поражены боевая машина реактивной системы залпового огня "Ураган", две боевые машины РСЗО "Град", две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", две гаубицы "Мста-Б", гаубица Д-30 и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы американского производства AN/TPQ-37.

ВС РФ поразили арсенал ракетного вооружения ВСУ в Черниговской области
ВС РФ поразили арсенал ракетного вооружения ВСУ в Черниговской области

Ранее Лайф писал, что ВС РФ за неделю нанесли 15 групповых ударов высокоточным оружием и БПЛА. Целями в том числе стали склады ракетно-артиллерийского вооружения, места хранения военной техники.

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ТАС / Александр Река

Никита Никонов
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