ВСУ потеряли за сутки на Донецком направлении до 140 военных и танк Leopard. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

"На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией нанесли поражение живой силе и технике 42-й механизированной бригады ВСУ в районах населённых пунктов Курдюмовка и Клещеевка Донецкой Народной Республики", — отметили в оборонном ведомстве.

Также украинские войска лишились двух боевых бронированных машин и трёх автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы поражены боевая машина реактивной системы залпового огня "Ураган", две боевые машины РСЗО "Град", две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", две гаубицы "Мста-Б", гаубица Д-30 и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы американского производства AN/TPQ-37.