ВС РФ за неделю нанесли 15 групповых ударов высокоточным оружием и БПЛА

За период с 28 октября по 3 ноября ВС РФ в рамках специальной военной операции нанесли 15 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотниками. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

"Нанесено 15 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами по складам ракетно-артиллерийского вооружения, местам хранения вооружения и военной техники", — отметили в ведомстве.

В Минобороны уточнили, что удары также были нанесены по пунктам временной дислокации украинских военнослужащих и иностранных наёмников. Кроме того, ВС РФ уничтожили ангары подготовки украинской авиационной техники к вылету, места производства дронов и безэкипажных катеров. Ликвидированы группы иностранных инструкторов и наёмников.