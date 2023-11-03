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3 ноября, 11:53

ВС РФ за неделю нанесли 15 групповых ударов высокоточным оружием и БПЛА

За период с 28 октября по 3 ноября ВС РФ в рамках специальной военной операции нанесли 15 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотниками. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

"Нанесено 15 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами по складам ракетно-артиллерийского вооружения, местам хранения вооружения и военной техники", — отметили в ведомстве.

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В Минобороны уточнили, что удары также были нанесены по пунктам временной дислокации украинских военнослужащих и иностранных наёмников. Кроме того, ВС РФ уничтожили ангары подготовки украинской авиационной техники к вылету, места производства дронов и безэкипажных катеров. Ликвидированы группы иностранных инструкторов и наёмников.

Ранее Лайф писал о том, что артиллеристы российской группировки войск "Юг" разгромили объекты украинской армии на Донецком направлении. Бойцы ВС РФ ликвидировали пункт управления украинскими дронами и склад с боеприпасами.

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ТАСС / Александр Полегенько

Илья Суриков
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