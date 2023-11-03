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Регион
Опубликовано 3 ноября 2023, 11:51
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В Минобороны раскрыли количество украинских военных, сдавшихся в плен за неделю

Минобороны РФ: 28 военных ВСУ добровольно сдались в плен за неделю

В Министерстве обороны России заявили, что 28 бойцов ВСУ за неделю добровольно сдались в плен к российским военным. Это следует из еженедельной сводки ведомства.

Уточняется, что только за 1 ноября 15 украинских солдат добровольно сдались в плен одному из подразделений группировки войск "Восток". Бойцы ВСУ отказались идти на очередной провальный "мясной штурм" и гибнуть на поле боя.

Слепой на один глаз боец ВСУ рассказал, как их силой отправляли на фронт
Слепой на один глаз боец ВСУ рассказал, как их силой отправляли на фронт

А ранее Лайф писал, что шесть украинских военных сами сдались в плен ВС РФ на Купянском направлении. Один из пленных заявил, что просто хочет остаться живым.

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Getty Images / Ercin Erturk

Дарья Нарыкова
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