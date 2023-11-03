В Минобороны раскрыли количество украинских военных, сдавшихся в плен за неделю

В Министерстве обороны России заявили, что 28 бойцов ВСУ за неделю добровольно сдались в плен к российским военным. Это следует из еженедельной сводки ведомства.

Уточняется, что только за 1 ноября 15 украинских солдат добровольно сдались в плен одному из подразделений группировки войск "Восток". Бойцы ВСУ отказались идти на очередной провальный "мясной штурм" и гибнуть на поле боя.