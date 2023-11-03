Российские артиллеристы сожгли пункт управления дронами ВСУ в ДНР

Артиллеристы российской группировки войск "Юг" разгромили объекты украинской армии на Донецком направлении. Как сообщил РИА "Новости" начальник пресс-центра группы Вадим Астафьев, бойцы ВС РФ уничтожили пункт управления украинскими дронами и склад с боеприпасами ВСУ.

"Артиллерия группировки поразила пункт управления БПЛА в районе Резниковки и склад боеприпасов 54-й механизированной бригады противника в районе Верхнекаменского Донецкой Народной Республики", — рассказал военный.

По словам Астафьева, российская штурмовая и армейская авиация нанесла огневое поражение по пункту управления 67-й механизированной бригады ВСУ. Удар был нанесён в районе Серебрянки.