Российские артиллеристы сожгли пункт управления дронами ВСУ в ДНР
Минобороны: ВС РФ уничтожили пункт управления дронами и склад с боеприпасами ВСУ
Артиллеристы российской группировки войск "Юг" разгромили объекты украинской армии на Донецком направлении. Как сообщил РИА "Новости" начальник пресс-центра группы Вадим Астафьев, бойцы ВС РФ уничтожили пункт управления украинскими дронами и склад с боеприпасами ВСУ.
"Артиллерия группировки поразила пункт управления БПЛА в районе Резниковки и склад боеприпасов 54-й механизированной бригады противника в районе Верхнекаменского Донецкой Народной Республики", — рассказал военный.
По словам Астафьева, российская штурмовая и армейская авиация нанесла огневое поражение по пункту управления 67-й механизированной бригады ВСУ. Удар был нанесён в районе Серебрянки.
Ранее российские военные с помощью FPV-дрона уничтожили переданный ВСУ немецкий танк Leopard. Это произошло на Запорожском направлении. Уточняется, что боевую машину ликвидировали при попытке атаковать позиции подразделений ВС РФ.
VK / Минобороны РФ