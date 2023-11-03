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Регион
Опубликовано 3 ноября 2023, 02:38

Российские артиллеристы сожгли пункт управления дронами ВСУ в ДНР

Минобороны: ВС РФ уничтожили пункт управления дронами и склад с боеприпасами ВСУ

Артиллеристы российской группировки войск "Юг" разгромили объекты украинской армии на Донецком направлении. Как сообщил РИА "Новости" начальник пресс-центра группы Вадим Астафьев, бойцы ВС РФ уничтожили пункт управления украинскими дронами и склад с боеприпасами ВСУ.

"Артиллерия группировки поразила пункт управления БПЛА в районе Резниковки и склад боеприпасов 54-й механизированной бригады противника в районе Верхнекаменского Донецкой Народной Республики", — рассказал военный.

По словам Астафьева, российская штурмовая и армейская авиация нанесла огневое поражение по пункту управления 67-й механизированной бригады ВСУ. Удар был нанесён в районе Серебрянки.

Ещё восемь украинских Storm Shadow и два противокорабельных "Нептуна" не достигли целей
Ещё восемь украинских Storm Shadow и два противокорабельных "Нептуна" не достигли целей

Ранее российские военные с помощью FPV-дрона уничтожили переданный ВСУ немецкий танк Leopard. Это произошло на Запорожском направлении. Уточняется, что боевую машину ликвидировали при попытке атаковать позиции подразделений ВС РФ.

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VK / Минобороны РФ

Оксана Попова
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