Ещё восемь украинских Storm Shadow и два противокорабельных "Нептуна" не достигли целей
Минобороны: ПВО РФ за сутки перехватила 8 ракет Storm Shadow и 2 ракеты "Нептун"
Российские системы ПВО за минувшие сутки перехватили восемь крылатых ракет Storm Shadow и две противокорабельные ракеты "Нептун" ВСУ. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
"Перехвачены восемь крылатых ракет Storm Shadow, две противокорабельные ракеты "Нептун", а также шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS", — заявили в Минобороны.
В ведомстве добавили, что также за сутки были уничтожены 33 беспилотника армии Украины. В частности, беспилотники были сбиты в районе Золотарёвки в ЛНР, а также Подгорного и Клещеевки в ДНР.
Ранее в Минобороны сообщили о том, что в акватории Чёрного моря уничтожены два безэкипажных украинских катера. На внешнем рейде Севастопольской бухты был проведён комплекс противоминных и противодиверсионных мероприятий.
Vk / Минобороны России