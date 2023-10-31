Ещё восемь украинских Storm Shadow и два противокорабельных "Нептуна" не достигли целей

Российские системы ПВО за минувшие сутки перехватили восемь крылатых ракет Storm Shadow и две противокорабельные ракеты "Нептун" ВСУ. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

"Перехвачены восемь крылатых ракет Storm Shadow, две противокорабельные ракеты "Нептун", а также шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS", — заявили в Минобороны.

В ведомстве добавили, что также за сутки были уничтожены 33 беспилотника армии Украины. В частности, беспилотники были сбиты в районе Золотарёвки в ЛНР, а также Подгорного и Клещеевки в ДНР.