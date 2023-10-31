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31 октября, 11:36

Ещё восемь украинских Storm Shadow и два противокорабельных "Нептуна" не достигли целей

Минобороны: ПВО РФ за сутки перехватила 8 ракет Storm Shadow и 2 ракеты "Нептун"

Российские системы ПВО за минувшие сутки перехватили восемь крылатых ракет Storm Shadow и две противокорабельные ракеты "Нептун" ВСУ. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

"Перехвачены восемь крылатых ракет Storm Shadow, две противокорабельные ракеты "Нептун", а также шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS", заявили в Минобороны.

В ведомстве добавили, что также за сутки были уничтожены 33 беспилотника армии Украины. В частности, беспилотники были сбиты в районе Золотарёвки в ЛНР, а также Подгорного и Клещеевки в ДНР.

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Ранее в Минобороны сообщили о том, что в акватории Чёрного моря уничтожены два безэкипажных украинских катера. На внешнем рейде Севастопольской бухты был проведён комплекс противоминных и противодиверсионных мероприятий.

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Vk / Минобороны России

Юрий Лысенко
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