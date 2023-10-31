СБУ заподозрили в подготовке провокаций с биооружием под прикрытием "чужого флага"

Украинские спецслужбы могут готовить провокации с биологическим оружием, прикрываясь "чужим флагом". Об этом рассказал начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов, выступая на брифинге.

Он пояснил, что в этом году вновь начал работу Украинский научно-технологический центр (УНТЦ), который занимается распределением грантов Пентагона. А в сентябре состоялись тренинги по отражению биологических угроз на базе Львовского национального медицинского университета им. Данила Галицкого. Финансированием занималось Агентство по международному развитию США. На тренингах были сотрудники СБУ и полиции Украины.

"Это связано не только с закрытым характером мероприятия, но и возможным нацеливанием украинских спецслужб на осуществление провокаций с биологическим оружием "под чужим флагом", — отметил Кириллов.