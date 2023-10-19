МИД указал на доказательства разработки Украиной биооружия у границ России
Украина занималась разработкой компонентов биологического оружия близ границ с Россией, заявил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Константин Воронцов.
"Анализ осуществлявшихся в украинских лабораториях проектов позволяет сделать вывод, что в непосредственной близости от территории России велась разработка компонентов биологического оружия", — сообщил дипломат.
Согласно сведениям Москвы, военно-биологическая программа на Украине велась при поддержке Пентагона и аффилированных с ним структур. В незаконной работе участвовали и частные компании. По словам Воронцова, все "аргументированные вопросы России к США и Украине остаются открытыми".
Ранее Лайф писал, что в конце июня Россия разослала всем странам доклад об опытах США с биооружием. Как заметила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, выводы парламентского расследования ужасающие.
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