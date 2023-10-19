МИД указал на доказательства разработки Украиной биооружия у границ России

Украина занималась разработкой компонентов биологического оружия близ границ с Россией, заявил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Константин Воронцов.

"Анализ осуществлявшихся в украинских лабораториях проектов позволяет сделать вывод, что в непосредственной близости от территории России велась разработка компонентов биологического оружия", — сообщил дипломат.

Согласно сведениям Москвы, военно-биологическая программа на Украине велась при поддержке Пентагона и аффилированных с ним структур. В незаконной работе участвовали и частные компании. По словам Воронцова, все "аргументированные вопросы России к США и Украине остаются открытыми".