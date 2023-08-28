В Совбезе раскрыли информацию о биопрограммах США в странах СНГ

После того как Соединённые Штаты вынужденно свернули военно-биологические проекты на Украине, они решили взяться за страны СНГ. Об этом заявил заместитель секретаря Совбеза России Алексей Шевцов.

"После того как американцам пришлось свернуть ряд проектов на Украине, их активность на пространстве СНГ возросла", — приводит его слова "Российская газета".

Шевцов подчеркнул, что Вашингтон разрабатывает биооружие, которое в том числе будет направлено против определённых этнических групп, для чего специально собираются коллекции ДНК. А ещё США пытаются перенести свои биопрограммы в другие страны, наладить контроль за биоисследованиями, получить доступ к их результатам, собрать коллекции биологических материалов и патогенов. Москва постоянно проводит разъяснительную работу об опасности подобных проектов США, из-за этого Вашингтону приходится действовать более скрытно, указал заместитель секретаря СБ РФ.

"Пентагону теперь приходится мимикрировать, маскировать направленность своих проектов, прятаться за "гражданскими" научно-исследовательскими институтами", — добавил Шевцов.