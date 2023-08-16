В Госдуме объяснили, какая связь между изобретением в США новой пандемии и целями СВО

Когда у агрессора кончаются дипломатические аргументы и ресурсы на поле боя, всегда начинаются поиски "альтернативных решений". Таким образом депутат Госдумы Амир Хамитов прокомментировал информацию Минобороны о подготовке США новой пандемии.

В беседе с Лайфом парламентарий напомнил, что уже давно известно о биолабораториях НАТО, которые действовали далеко не в научных целях. Да и тон заявлений Вашингтона "перестал быть фальшиво дружественным" и теперь говорит о том, что США будут использовать малейшие шансы хоть сколько-нибудь ослабить возможности нашей страны.

"Именно поэтому Владимир Владимирович Путин, объявляя о целях специальной военной операции на Украине, в первую очередь назвал демилитаризацию и денацификацию. Ведь такое упорное стремление подчинить себе Россию любым путём, в том числе используя соседние территории в качестве плацдарма, демонстрировала до этого нацистская Германия", — напомнил собеседник Лайфа.

Хамитов резюмировал, что противостояние Западу требует концентрации не только военных ресурсов, но правда, как подчеркнул он, на нашей стороне.