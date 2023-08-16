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Регион
Опубликовано 16 августа 2023, 11:01
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В Госдуме объяснили, какая связь между изобретением в США новой пандемии и целями СВО

Депутат Хамитов: США готовят новую пандемию, чтобы подчинить себе РФ любым путём

Когда у агрессора кончаются дипломатические аргументы и ресурсы на поле боя, всегда начинаются поиски "альтернативных решений". Таким образом депутат Госдумы Амир Хамитов прокомментировал информацию Минобороны о подготовке США новой пандемии.

В беседе с Лайфом парламентарий напомнил, что уже давно известно о биолабораториях НАТО, которые действовали далеко не в научных целях. Да и тон заявлений Вашингтона "перестал быть фальшиво дружественным" и теперь говорит о том, что США будут использовать малейшие шансы хоть сколько-нибудь ослабить возможности нашей страны.

"Именно поэтому Владимир Владимирович Путин, объявляя о целях специальной военной операции на Украине, в первую очередь назвал демилитаризацию и денацификацию. Ведь такое упорное стремление подчинить себе Россию любым путём, в том числе используя соседние территории в качестве плацдарма, демонстрировала до этого нацистская Германия", напомнил собеседник Лайфа.

Хамитов резюмировал, что противостояние Западу требует концентрации не только военных ресурсов, но правда, как подчеркнул он, на нашей стороне.

Россия разослала всем странам доклад об опытах США с биооружием
Россия разослала всем странам доклад об опытах США с биооружием

Ранее начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что в США готовят новую пандемию путём мутации вирусов. По его словам, этим занимается Управление по подготовке к пандемиям и политики реагирования, которое создали в Штатах в июле 2023 года.

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ТАСС / Михаил Терещенко

Ольга Годуненко
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