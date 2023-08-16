Минобороны России обвинило США в подготовке новой пандемии
Минобороны РФ: США готовят новую пандемию путём мутации вирусов
В США готовят новую пандемию путём мутации вирусов. Об этом заявил начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
Брифинг генерал-лейтенанта Игоря Кириллова. Видео © Telegram / Минобороны РФ
По его словам, этим занимается Управление по подготовке к пандемиям и политики реагирования, которое создали в Штатах в июле 2023 года.
"Структура будет отвечать за выработку курса и координацию действий по борьбе с известными и неизвестными биологическими вызовами, включая патогены, которые могут спровоцировать очередную чрезвычайную ситуацию глобального характера", — заявил Кириллов.
Как добавил генерал, не исключается, что Штаты могут применять эти технологии для создания кризисных ситуаций биологического характера, а также для наступательных целей.
Ранее Лайф сообщал о том, что США не нашли признаков использования в Ухани SARS-CoV-2 в генно-инженерных экспериментах. Таковы данные доклада американских спецслужб.
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