Минобороны России обвинило США в подготовке новой пандемии

В США готовят новую пандемию путём мутации вирусов. Об этом заявил начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

Брифинг генерал-лейтенанта Игоря Кириллова. Видео © Telegram / Минобороны РФ

По его словам, этим занимается Управление по подготовке к пандемиям и политики реагирования, которое создали в Штатах в июле 2023 года.

"Структура будет отвечать за выработку курса и координацию действий по борьбе с известными и неизвестными биологическими вызовами, включая патогены, которые могут спровоцировать очередную чрезвычайную ситуацию глобального характера", — заявил Кириллов.

Как добавил генерал, не исключается, что Штаты могут применять эти технологии для создания кризисных ситуаций биологического характера, а также для наступательных целей.