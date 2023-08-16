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16 августа, 08:55

Минобороны России обвинило США в подготовке новой пандемии

Минобороны РФ: США готовят новую пандемию путём мутации вирусов

В США готовят новую пандемию путём мутации вирусов. Об этом заявил начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

Брифинг генерал-лейтенанта Игоря Кириллова. Видео © Telegram / Минобороны РФ

По его словам, этим занимается Управление по подготовке к пандемиям и политики реагирования, которое создали в Штатах в июле 2023 года.

"Структура будет отвечать за выработку курса и координацию действий по борьбе с известными и неизвестными биологическими вызовами, включая патогены, которые могут спровоцировать очередную чрезвычайную ситуацию глобального характера", — заявил Кириллов.

Как добавил генерал, не исключается, что Штаты могут применять эти технологии для создания кризисных ситуаций биологического характера, а также для наступательных целей.

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Обложка ©

Unsplash

Илья Суриков
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