США отвергли версию о происхождении пандемии ковида из-за института в Ухани

В Уханьском институте вирусологии (УИВ) занимались генной инженерией, но SARS-COV-2 в этих экспериментах использован не был. Об этом говорится в докладе американских спецслужб, переданном Конгрессу США, рассекреченная версия которого была обнародована с купюрами аппаратом директора национальной разведки США.

"По нашим оценкам, некоторые учёные Уханьского института вирусологии занимались генной инженерией коронавирусов, используя для этого обычные лабораторные методы", — говорится в докладе.

Разведывательное сообщество указывает на то, что не обладает сведениями о том, что УИВ использовал SARS-CoV-2 или вирус, который был бы достаточно тесно с ним связан и чтобы это могло стать причиной пандемии. И это с учётом любой деятельности уханьского института в сфере генной инженерии.