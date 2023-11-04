ВС РФ поразили арсенал ракетного вооружения ВСУ в Черниговской области

Российские войска в ходе спецоперации на Украине поразили в Черниговской области арсенал ракетного вооружения и боеприпасов ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В районе населённого пункта Прилуки Черниговской области поражён арсенал ракетного вооружения и боеприпасов ВСУ", — говорится в сообщении ведомства.

Также удар был нанесён по командно-наблюдательному пункту районе Серебрянки в ДНР.