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4 ноября, 11:33

ВС РФ поразили арсенал ракетного вооружения ВСУ в Черниговской области

Российские войска в ходе спецоперации на Украине поразили в Черниговской области арсенал ракетного вооружения и боеприпасов ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В районе населённого пункта Прилуки Черниговской области поражён арсенал ракетного вооружения и боеприпасов ВСУ", — говорится в сообщении ведомства.

Также удар был нанесён по командно-наблюдательному пункту районе Серебрянки в ДНР.

Удар нанесён по убежищу командиров теробороны ВСУ в Сумской области

Удар нанесён по убежищу командиров теробороны ВСУ в Сумской области

А в начале октября российские военные тоже поразили один склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ в Черниговской области.

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ТАСС / Александр Полегенько

Александра Вишнякова
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