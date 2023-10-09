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9 октября, 11:44

Украинская армия лишилась ещё одного склада с ракетно-артиллерийским вооружением

МО РФ: В Черниговской области уничтожен ракетно-артиллерийский склад ВСУ

Российские военные поразили склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ на севере Украины — в Черниговской области. Об этом проинформировала на брифинге в понедельник, 9 октября, пресс-служба Минобороны России.

"В районе населённого пункта Прилуки Черниговской области поражён склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ", — сказано в сообщении.

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Напомним, что в сентябре всё в том же регионе группировка российских войск "Запад" нанесла удар по командному пункту 106-й бригады территориальной обороны, а также уничтожила склад боеприпасов ВСУ. А ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин рассказал о планах украинских военных начать новое наступление в этом месяце. По его словам, ВСУ уже организовывают сосредоточения своих подразделений на некоторых направлениях, например Ореховском и Угледарском.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Марина Калегина
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