Российские военные поразили склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ на севере Украины — в Черниговской области. Об этом проинформировала на брифинге в понедельник, 9 октября, пресс-служба Минобороны России.

Напомним, что в сентябре всё в том же регионе группировка российских войск "Запад" нанесла удар по командному пункту 106-й бригады территориальной обороны, а также уничтожила склад боеприпасов ВСУ. А ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин рассказал о планах украинских военных начать новое наступление в этом месяце. По его словам, ВСУ уже организовывают сосредоточения своих подразделений на некоторых направлениях, например Ореховском и Угледарском.