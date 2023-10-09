ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 9 октября 2023, 11:44

Украинская армия лишилась ещё одного склада с ракетно-артиллерийским вооружением

МО РФ: В Черниговской области уничтожен ракетно-артиллерийский склад ВСУ

Российские военные поразили склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ на севере Украины — в Черниговской области. Об этом проинформировала на брифинге в понедельник, 9 октября, пресс-служба Минобороны России.

"В районе населённого пункта Прилуки Черниговской области поражён склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ", — сказано в сообщении.

В США назвали российское оружие, повергающее в трепет командование ВСУ
В США назвали российское оружие, повергающее в трепет командование ВСУ

Напомним, что в сентябре всё в том же регионе группировка российских войск "Запад" нанесла удар по командному пункту 106-й бригады территориальной обороны, а также уничтожила склад боеприпасов ВСУ. А ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин рассказал о планах украинских военных начать новое наступление в этом месяце. По его словам, ВСУ уже организовывают сосредоточения своих подразделений на некоторых направлениях, например Ореховском и Угледарском.

BannerImage

ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Марина Калегина
  • Новости
  • Минобороны РФ
  • ВСУ
  • Специальная военная операция (СВО)
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar