Украинская армия лишилась ещё одного склада с ракетно-артиллерийским вооружением
МО РФ: В Черниговской области уничтожен ракетно-артиллерийский склад ВСУ
Российские военные поразили склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ на севере Украины — в Черниговской области. Об этом проинформировала на брифинге в понедельник, 9 октября, пресс-служба Минобороны России.
"В районе населённого пункта Прилуки Черниговской области поражён склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ", — сказано в сообщении.
Напомним, что в сентябре всё в том же регионе группировка российских войск "Запад" нанесла удар по командному пункту 106-й бригады территориальной обороны, а также уничтожила склад боеприпасов ВСУ. А ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин рассказал о планах украинских военных начать новое наступление в этом месяце. По его словам, ВСУ уже организовывают сосредоточения своих подразделений на некоторых направлениях, например Ореховском и Угледарском.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ