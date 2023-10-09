В США назвали российское оружие, повергающее в трепет командование ВСУ

Журналисты из США "рассекретили" разрушительное оружие, которое российские военные применяют против ВСУ на фронтах специальной военной операции. Как пишет Business Insider, это управляемые авиационные бомбы, которые приводят противника в настоящий трепет.

"После них остаётся кратер таких размеров, что в нём можно закопать танк или несколько машин", — пожаловался американским военным один из бойцов украинской армии.

Авторы статьи утверждают, что это оружие куда мощнее и точнее, чем обычные фугасные авиабомбы. Кроме того, благодаря своим размерам оно способно наносить значительный урон противнику.