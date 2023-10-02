Пушилин раскрыл планы ВСУ начать новое наступление в октябре
Пушилин: ВСУ могут начать новое наступление в октябре до наступления холодов
Украинская армия вновь собирается предпринять попытку перейти в наступление, о чём говорит сосредоточение войск на ряде направлений. Об этом сказал глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".
"По Южному направлению, имеются в виду Ореховское, Угледарское направления, здесь мы видим скопление сил противника, переброску резервов, причём формируются эти резервы на определённом удалении от линии фронта", — пояснил он.
По его мнению, ВСУ хотят перейти к активным действиям в октябре до наступления холодов. Пушилин добавил, что "военное командование рассматривает разные варианты развития событий".
Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский согласовал с Америкой и Британией план нового наступления. Оно запланировано на начало октября на Запорожском и Херсонском направлениях. Для этих целей в Николаевской области сосредоточена достаточно крупная группировка морской пехоты Вооружённых сил Украины для форсирования Днепра.
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