Пушилин раскрыл планы ВСУ начать новое наступление в октябре

Украинская армия вновь собирается предпринять попытку перейти в наступление, о чём говорит сосредоточение войск на ряде направлений. Об этом сказал глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".

"По Южному направлению, имеются в виду Ореховское, Угледарское направления, здесь мы видим скопление сил противника, переброску резервов, причём формируются эти резервы на определённом удалении от линии фронта", — пояснил он.

По его мнению, ВСУ хотят перейти к активным действиям в октябре до наступления холодов. Пушилин добавил, что "военное командование рассматривает разные варианты развития событий".