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Опубликовано 1 октября 2023, 11:35

Российская армия уничтожила склад с ракетами для осеннего наступления ВСУ перед отправкой на фронт

Склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ уничтожен в Николаевской области

Российская армия уничтожила склад ракетно-артиллерийского оружия Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Николаевской области. Также пресечена деятельность двух диверсионно-разведывательных групп на Херсонском направлении, сообщили в Минобороны РФ.

"На Херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожено до 30 украинских военнослужащих, два автомобиля и гаубица Д-30. Кроме того, на острове Переяславский пресечена деятельность двух диверсионно-разведывательных групп ВСУ", отметили в министерстве.

А в районе населённого пункта Снигирёвка Николаевской области нанесён удар по складу ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ.

Появилось видео уничтожения эшелона с бронетехникой ВСУ российскими "Искандерами"
Появилось видео уничтожения эшелона с бронетехникой ВСУ российскими "Искандерами"

Напомним, Владимир Зеленский согласовал с США и Британией план нового наступления в начале октября на Запорожском и Херсонском направлениях. Для этих целей в Николаевской области сосредоточена крупная группировка морской пехоты Вооружённых сил Украины для форсирования Днепра.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Андрей Бражников
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