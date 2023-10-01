Российская армия уничтожила склад с ракетами для осеннего наступления ВСУ перед отправкой на фронт
Склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ уничтожен в Николаевской области
Российская армия уничтожила склад ракетно-артиллерийского оружия Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Николаевской области. Также пресечена деятельность двух диверсионно-разведывательных групп на Херсонском направлении, сообщили в Минобороны РФ.
"На Херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожено до 30 украинских военнослужащих, два автомобиля и гаубица Д-30. Кроме того, на острове Переяславский пресечена деятельность двух диверсионно-разведывательных групп ВСУ", — отметили в министерстве.
А в районе населённого пункта Снигирёвка Николаевской области нанесён удар по складу ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ.
Напомним, Владимир Зеленский согласовал с США и Британией план нового наступления в начале октября на Запорожском и Херсонском направлениях. Для этих целей в Николаевской области сосредоточена крупная группировка морской пехоты Вооружённых сил Украины для форсирования Днепра.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ