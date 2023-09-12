Удар нанесён по убежищу командиров теробороны ВСУ в Сумской области

Группировка российских войск "Запад" за прошедшие сутки нанесла удар по командному пункту 106-й бригады территориальной обороны в Сумской области, а также уничтожила склад боеприпасов ВСУ в Черниговской области. Об этом рассказали в Минобороны РФ.