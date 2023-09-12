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Регион
Опубликовано 12 сентября 2023, 11:16
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Удар нанесён по убежищу командиров теробороны ВСУ в Сумской области

Войска РФ уничтожили пункт теробороны в Сумской области и склад в Черниговской

Группировка российских войск "Запад" за прошедшие сутки нанесла удар по командному пункту 106-й бригады территориальной обороны в Сумской области, а также уничтожила склад боеприпасов ВСУ в Черниговской области. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

"В районе населённого пункта Новенькое Сумской области поражён командно-наблюдательный пункт подразделения 106-й бригады территориальной обороны. И в районе населённого пункта Гремячка Черниговской области уничтожен склад боеприпасов 118-й бригады территориальной обороны Украины", — уточняется в заявлении.

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Также сообщалось, что российские военные сохраняют контроль над посёлком Опытное Донецкой Народной Республики, отражают атаки украинской армии. Штурмовые подразделения ВСУ несут на этом участке фронта огромные потери.

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Vk / Минобороны России

Татьяна Миссуми
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