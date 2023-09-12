Раненый украинский военный четыре дня ждал, пока его найдут российские бойцы

Украинский боец Евгений Зиновик, которого свои же сослуживцы бросили раненным в подбитом бронеавтомобиле, заявил, что даже рад попасть в плен к ВС РФ. Солдату пришлось четыре дня ждать, пока его найдут российские разведчики. Сейчас он находится в госпитале, за ним присматривают донецкие врачи.

Подразделение Зиновика на броневиках британского производства Mastiff выдвинулось в район села Новодонецкое, которое находится под контролем российских войск.

"Нам говорили, что населённый пункт находится под контролем русских, но говорили, что там незначительное количество людей. По предварительным данным, особого сопротивления там быть не должно было", — цитирует бойца РИА "Новости".

Однако на деле в Новодонецком его подразделение попало под миномётный огонь, а Mastiff, на котором ехал Евгений, подорвался на мине. Боец получил тяжёлое ранение и не мог передвигаться. Тогда сослуживцы спрятали его в подбитом бронеавтомобиле — и там он провёл четыре дня.

"О доме думал, о близких. Увижу ли их ещё когда-нибудь", — признаётся украинский солдат.

Через четыре дня его и обнаружили российские разведчики, Евгения накормили и напоили, на носилках вывезли с поля боя. Украинский военный даже признаётся, что был рад попасть в плен. Сейчас он проходит лечение в госпитале. О нём заботятся донецкие врачи.