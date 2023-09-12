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Регион
Опубликовано 12 сентября 2023, 09:26
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Танковое наступление ВСУ на Опытное обернулось огромными потерями

Минобороны РФ: ВСУ не могут закрепиться в Опытном и несут огромные потери

Российские военные сохраняют контроль над посёлком Опытное Донецкой Народной Республики, отражают атаки украинской армии. Штурмовые подразделения ВСУ несут на этом участке фронта огромные потери, сообщает Минобороны РФ.

"Военнослужащие 1-го армейского корпуса Вооружённых сил РФ уничтожают живую силу и технику ВСУ при отражении попыток штурмовых отрядов ВСУ прорваться и закрепиться в посёлке Опытное ДНР", — заметили в Минобороны РФ.

Там пояснили, что украинские штурмовики несут огромные потери и, невзирая на распространяемые заявления, продвинуться и закрепиться в Опытном не могут. Российские разведчики и операторы беспилотников не дают им шансов на успех — они обнаруживают передвижение украинских штурмовых подразделений, по ним наносит удары артиллерия.

Подразделения 1-го армейского корпуса ВС РФ уверенно отражают атаки ВСУ и удерживают под своим контролем Опытное, сделало заключение Минобороны РФ.

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Накануне врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что ВСУ предприняли попытку наступления в районе посёлка Опытное, задействовав танки и БМП, но понесли серьёзные потери.

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Getty Images / Scott Peterson

Андрей Бражников
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