Танковое наступление ВСУ на Опытное обернулось огромными потерями

"Военнослужащие 1-го армейского корпуса Вооружённых сил РФ уничтожают живую силу и технику ВСУ при отражении попыток штурмовых отрядов ВСУ прорваться и закрепиться в посёлке Опытное ДНР", — заметили в Минобороны РФ.

Там пояснили, что украинские штурмовики несут огромные потери и, невзирая на распространяемые заявления, продвинуться и закрепиться в Опытном не могут. Российские разведчики и операторы беспилотников не дают им шансов на успех — они обнаруживают передвижение украинских штурмовых подразделений, по ним наносит удары артиллерия.