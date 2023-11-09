Российские средства ПВО сбили украинский самолёт МиГ-29 в небе над ДНР

За прошедшие сутки российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский самолёт МиГ-29 в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

Ранее сообщалось, что украинская армия потеряла до 330 военнослужащих на Донецком направлении за сутки. Труднее всего ВСУ пришлось в районах населённых пунктов Бондарное, Николаевка и Клещеевка. Там по ним эффективно отработали подразделения Южной группировки войск.