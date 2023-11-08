Российская армия начала использовать в зоне проведения спецоперации модернизированные высокоточные артиллерийские снаряды "Краснополь". Об этом сообщает пресс-служба холдинга "Высокоточные комплексы", входящего в госкорпорацию "Ростех".

"Усовершенствованная версия корректируемого артиллерийского снаряда "Краснополь" успешно применяется в ходе СВО и при соблюдении условий применения неизменно поражает цель", — приводит РИА "Новости" сообщение холдинга.

Известно, что в августе текущего года Конструкторское бюро приборостроения усовершенствовало "Краснополь". Как тогда уточнялось, были улучшены характеристики снаряда, но их не стали раскрывать из соображений безопасности.

