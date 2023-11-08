На СВО начали применять усовершенствованные снаряды "Краснополь"
"Ростех": ВС РФ применяют в зоне СВО усовершенствованные снаряды "Краснополь"
Российская армия начала использовать в зоне проведения спецоперации модернизированные высокоточные артиллерийские снаряды "Краснополь". Об этом сообщает пресс-служба холдинга "Высокоточные комплексы", входящего в госкорпорацию "Ростех".
"Усовершенствованная версия корректируемого артиллерийского снаряда "Краснополь" успешно применяется в ходе СВО и при соблюдении условий применения неизменно поражает цель", — приводит РИА "Новости" сообщение холдинга.
Известно, что в августе текущего года Конструкторское бюро приборостроения усовершенствовало "Краснополь". Как тогда уточнялось, были улучшены характеристики снаряда, но их не стали раскрывать из соображений безопасности.
Ранее Лайф сообщал, что российские войска начали применять в зоне СВО новые зенитные управляемые ракеты 9М333. С их помощью успешно поражались вертолёты и самолёты украинских войск, в частности штурмовики Су-25. Также снаряд успешно сбивает БПЛА с габаритами от одного до полутора метров.
ТАСС / Александр Река