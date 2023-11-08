Регион

Уведомления отключены

8 ноября, 05:28

"Выключатель" ПВО: На СВО начали применять усовершенствованные снаряды "Краснополь"

"Ростех": ВС РФ применяют в зоне СВО усовершенствованные снаряды "Краснополь"

Российская армия начала использовать в зоне проведения спецоперации модернизированные высокоточные артиллерийские снаряды "Краснополь". Об этом сообщает пресс-служба холдинга "Высокоточные комплексы", входящего в госкорпорацию "Ростех".

"Усовершенствованная версия корректируемого артиллерийского снаряда "Краснополь" успешно применяется в ходе СВО и при соблюдении условий применения неизменно поражает цель", — приводит РИА "Новости" сообщение холдинга.

Известно, что в августе текущего года Конструкторское бюро приборостроения усовершенствовало "Краснополь". Как тогда уточнялось, были улучшены характеристики снаряда, но их не стали раскрывать из соображений безопасности.

"Выключатель" ПВО: почему армия Украины опасается российских снарядов "Краснополь"

"Выключатель" ПВО: почему армия Украины опасается российских снарядов "Краснополь"

Ранее Лайф сообщал, что российские войска начали применять в зоне СВО новые зенитные управляемые ракеты 9М333. С их помощью успешно поражались вертолёты и самолёты украинских войск, в частности штурмовики Су-25. Также снаряд успешно сбивает БПЛА с габаритами от одного до полутора метров.

Обложка ©

ТАСС / Александр Река

Наталья Исакова
  • Новости
  • Специальная военная операция на Украине
  • Ростех
  • ВС РФ
  • Военная техника
  • Наука и Технологии

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров