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Регион
Опубликовано 8 ноября 2023, 05:28
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На СВО начали применять усовершенствованные снаряды "Краснополь"

"Ростех": ВС РФ применяют в зоне СВО усовершенствованные снаряды "Краснополь"

Российская армия начала использовать в зоне проведения спецоперации модернизированные высокоточные артиллерийские снаряды "Краснополь". Об этом сообщает пресс-служба холдинга "Высокоточные комплексы", входящего в госкорпорацию "Ростех".

"Усовершенствованная версия корректируемого артиллерийского снаряда "Краснополь" успешно применяется в ходе СВО и при соблюдении условий применения неизменно поражает цель", — приводит РИА "Новости" сообщение холдинга.

Известно, что в августе текущего года Конструкторское бюро приборостроения усовершенствовало "Краснополь". Как тогда уточнялось, были улучшены характеристики снаряда, но их не стали раскрывать из соображений безопасности.

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Ранее Лайф сообщал, что российские войска начали применять в зоне СВО новые зенитные управляемые ракеты 9М333. С их помощью успешно поражались вертолёты и самолёты украинских войск, в частности штурмовики Су-25. Также снаряд успешно сбивает БПЛА с габаритами от одного до полутора метров.

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ТАСС / Александр Река

Наталья Демьянова
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