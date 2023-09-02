В зоне СВО начали применять умные зенитные ракеты 9М333

Российская армия начала применять в зоне СВО новые зенитные управляемые ракеты 9М333, которые не реагируют на тепловые ловушки, используемые самолётами и вертолётами ВВС Украины. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на информированный источник.

Ракета "очень хорошо отстраивается от помех". Она имеет мультиспектральную головку самонаведения, позволяющую отличать истинную цель от ложной тепловой. В восьми случаях из десяти она попадает в цель, несмотря на тепловые ловушки, то есть эффективность этого оружия 80%, что является отличным показателем, отметил собеседник агентства.

Зенитная управляемая ракета 9М333 входит в состав ЗРК "Стрела-10М3". С её помощью "успешно поражались вертолёты и самолёты украинских войск, в частности штурмовики Су-25". Также снаряд успешно сбивает БПЛА с габаритами от одного до полутора метров.

Ракета была впервые публично продемонстрирована в 2020 году на форуме "Армия". В декабре 2020 года успешно прошла квалификационные и лётные испытания, а в октябре 2021 года были проведены с положительным результатом периодические лётные испытания.