Для чего на Украину перекинули танк Т-14 "Армата", напугавший американцев Оглавление "Армата" в бою Проект Т-14 Когда "Армата" встанет на вооружение Сколько танков потеряла Украина ВС России обкатали в боевых условиях на Украине новейший танк Т-14 "Армата". Чем он превосходит западных конкурентов и почему его можно назвать убийцей всех существующих в мире танков? 43361 43361 Чем превосходит западных конкурентов Танк Т-14 "Армата". Обложка © ТАСС / Сергей Карпухин

"Армата" в бою

Ссылаясь на свои источники в ВПК России, СМИ сообщают, что в реальном бою были опробованы новейшие российские танки Т-14 "Армата". Танки поступили на вооружение Южного военного округа. После боя их вывели с передовой. Т-14 стал единственной машиной нового поколения, побывавшей на переднем крае боевых действий и находящейся на пике боевых возможностей. Эксперты в области вооружения предполагают, что применением "Арматы" Российская армия может поставить эффектную точку в специальной военной операции на Украине.

Российский танк имеет тепловизионный прицел, который может находить и уничтожать цели днём на расстоянии до пяти километров и до 3,5 километра ночью. Фото © ТАСС / Антон Новодережкин

Эксперты НАТО внимательно следят за Т-14 "Армата", потому что он является главной угрозой не только для техники, поставляемой на Украину, но и для перспективных разработок. Недавно журналист Крис Осборн в статье для портала 19FortyFive назвал главным преимуществом Т-14 перед американским М1 "Абрамс" необитаемую башню. Кроме того, "Армата" легче "Абрамса". Российский танк имеет тепловизионный прицел, который может находить и уничтожать цели днём на расстоянии до пяти километров и до 3,5 километра ночью. Также Т-14 стреляет снарядами "Рефлекс", способными пробить до 900 миллиметров брони.

Другой военный эксперт — Алекс Бетли — признавал, что бортовая электроника "Арматы" позволяет экипажу машины вести более "осмысленный и эффективный бой по сравнению с танками предыдущих поколений". Говоря об осмысленном бое, американские эксперты упоминают, что танк Т-14 по умолчанию оснащается новой 125-миллиметровой пушкой, однако машина может быть превращена в штурмовое орудие. Для этого необходимо установить новый боевой модуль с орудием калибра 152 мм. Такое решение немного снижает возимый боекомплект, однако в целом такое решение оправданно, когда техника применяется для штурма укреплений противника, аналогичных тем, что можно было увидеть в Мариуполе или Северодонецке.

Американский аналитик Питер Сучиу отмечает, что Т-14 отличается низким силуэтом, что снижает уязвимость к огню противника и повышает безопасность и живучесть экипажа, а также позволяет вести огонь из укрытий в складках местности, что для такой территории, как Украина, особенно ценно.

— О Т-14 известно немного, но эта машина отличается от обычных танков так же, как звездолёт из будущего — от современной машины. Я много лет исследую технику на платформе "Армата" и могу с уверенностью сказать, что концепция там такая: бить на упреждение, быстро отходить и делиться данными о цели. У танков "Армата" есть возможности делать это намного быстрее, чем сейчас, — признаёт ветеран "Бури в пустыне", бывший командир танка М1 "Абрамс" Майкл Оксер.

Для того чтобы оперативно действовать и не быть обнаруженным, у экипажа Т-14 есть всё необходимое: комплекс управляемого вооружения, запускаемого из ствола орудия, набор активных и пассивных датчиков, включая радиолокатор активной защиты, вспомогательная силовая установка, которая позволяет не запускать двигатель и тем самым избежать попадания таких ракет, как "Джавелин". А если ситуация на поле боя сложится так, что внешние приборы наблюдения будут разбиты, Т-14 может использовать систему "синтетического зрения" (её ещё называют "глаз бога"), как в продвинутых самолётах. Машины предыдущих поколений таких технологий не имеют. Максимум, на что можно рассчитывать, — это тепловизор и пассивная система ночного видения.

Проект Т-14

Ещё в 2020 году глава Минпромторга РФ Денис Мантуров сообщил, что танк Т-14 "Армата" был испытан в Сирии. По его словам, эти танки направили туда, "чтобы учесть все нюансы в боевых условиях". Министр отметил, что испытания помогут формированию "финального облика" танка, поставки которого запланированы для Российской армии на 2023 год. Одной из главных особенностей танка "Армата" является не орудие и не система защиты, а система управления вооружением, которая в режиме реального времени отслеживает то, что военные называют входящими угрозами. Электроника танка непрерывно отслеживает дальность цели, её координаты, подбирает для поражения наиболее эффективные боеприпасы и передаёт данные о противнике машинам с аналогичным оборудованием.

Время перезарядки при интенсивном огне снизилось почти на секунду, и на ближайшие несколько лет танки "Армата", вероятнее всего, останутся самыми скорострельными в мире. Видео © YouTube / NewArmedForces

По некоторым данным, итоги испытаний в Сирии позволили оптимизировать и работу блока вооружения. Время перезарядки при интенсивном огне снизилось почти на секунду, и на ближайшие несколько лет танки "Армата", вероятнее всего, останутся самыми скорострельными в мире.

Когда "Армата" встанет на вооружение

Т-14 пока не часто появляются на поле боя. В апреле 2023 года СМИ сообщали, что российские военные начали применять эти танки в зоне СВО. "Армата" получила дополнительную защиту бортов от противотанковых боеприпасов. В мае издание Military Watch Magazine со ссылкой на появившиеся в Сети кадры сообщало о том, что новейший российский танк "работает" по позициям ВСУ.

Танк Т-14 "Армата" по пути на генеральную репетицию парада на Красной площади. Фото © ТАСС / Владимир Гердо

Военные эксперты считают, что Т-14 сейчас проходит испытания в реальных боевых условиях, но использовать его на постоянной основе пока нет нужды.

— Танк можно будет активно применять, когда он будет принят на вооружение. Другой момент: он там не нужен в данный момент. С остатками той бронетехники, которая осталась у украинской армии, справляются и танки текущих поколений, — рассказал кандидат военных наук Сергей Суворов.

Сколько танков потеряла Украина

До начала спецоперации ВСУ располагали примерно 1,5–2 тысячами танков, включая машины, оставленные на хранение. Это советские Т-64Б/БВ, Т-80 и Т-72Б. Начиная с апреля 2022-го Киев получал танки и БМП от стран Восточной Европы: Чехии, Польши, Словении, Словакии, Болгарии и Венгрии. По данным аналитической группы Oryx, Украине дали примерно 410 тяжёлых машин и 250 БМП. В основном это различные модификации Т-72, M-55S (Т-55), M-2, БМП М-80.

Украинские военнослужащие разбирают разбитый танк. Фото © Getty Images / Anadolu Agency

Уже к концу лета – осени 2022-го ВСУ столкнулись с дефицитом танков. Много техники было уничтожено в первые недели СВО, часть танков остались ржаветь под Северодонецком и Лисичанском и т.д.

Это стало побудительным мотивом к решению о поставке западной тяжёлой техники. В начале января 2023-го США анонсировали поставки БМП Bradley и Marder, затем в ФРГ пришли к консенсусу по отправке танков Leopard 2. США, в свою очередь, пообещали передать Киеву ОБТ Abrams M1. Ряд стран, включая Италию и Норвегию, согласились на реэкспорт ранее ввезённых туда западных танков. Великобритания согласилась предоставить танки Challenger 2 и БТР Stryker, Франция — танки Leclerc и бронемашины AMX-10RC.

Вся эта техника успешно уничтожается. Несколько дней назад президент России Владимир Путин сообщил, что с начала контрнаступления Украина потеряла 311 танков, из которых треть — западного производства, в том числе и "Леопарды".

Примечательно, что в немецкой технике, захваченной ВС РФ в ходе боёв на Запорожском направлении, уцелели основные узлы. Это системы связи, композитное бронирование, противоминная защита, приводы, боекомплекты и т.д. Теперь всё это "добро" будет тщательно изучено российскими специалистами и не исключено, что впоследствии войдёт в экспозицию парка "Патриот".

Западные источники, включая CNN, Bild, BBC, американский институт изучения войны ISW, признают, что тактика, применённая ВСУ в ходе первой фазы контрнаступления, привела к большим потерям, в том числе в плане техники.

Только на южном направлении ВСУ ежедневно теряют БМП Bradley, танки Leopard, колёсные танки AMX-10RC, бронеавтомобили Oshkosh M-ATV, MaxxPro и другие машины. По словам экспертов, западная техника, брошенная в бой в первые дни наступления, на 60–70% потеряна либо выведена из строя. Потери ВСУ в личном составе могут составлять 800–1000 человек (убитыми и ранеными) в сутки.

Эксперты НАТО внимательно следят за Т-14 "Армата", потому что он является главной угрозой не только для техники, поставляемой на Украину. Фото © ТАСС Гавриил Григоров Нужно ли использовать новейшую "Армату" на Украине? 0 Нет надобности. Военные и так успешно уничтожают технику НАТО Нужно, чтобы в бою опробовать и улучшить возможности танка Вместо танков лучше использовать всякие беспилотники

Авторы Николай Антонов