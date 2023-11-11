Три атаки за сутки на Донецком обернулись для ВСУ очередными потерями

Российские военные отразили три атаки ВСУ в районах населённых пунктов Донецкой Народной Республики, в результате чего противник потерял до 305 военных и 13 единиц техники, рассказали в Минобороны РФ.

"На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили три атаки противника и нанесли поражение живой силе и технике противника в районах населённых пунктов Васюковка, Раздоловка и Клещеевка Донецкой Народной Республики", — сообщили в ведомстве.

Там добавили, что общие потери составили до 305 военнослужащих убитыми и ранеными, пять боевых бронированных машин, шесть автомобилей, самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства и гаубицу Д-30.