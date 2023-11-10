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Опубликовано 10 ноября 2023, 13:28

ВСУ лишились трёх танков и 1590 военных за неделю на Донецком направлении

Недельные потери Вооружённых сил Украины на Донецком направлении составили более 1590 военнослужащих убитыми и ранеными. Также было уничтожено три танка. Об этом сообщили в Минобороны России.

"На Донецком направлении Южной группировкой войск нанесено огневое поражение живой силе и технике ВСУ в районах населённых пунктов Марьинка, Курдюмовка, Богдановка, Андреевка и Клещеевка Донецкой Народной Республики. За прошедшую неделю российскими подразделениями отражено 16 атак противника", — рассказали в ведомстве.

Кроме того, ВСУ лишились14 боевых бронированных машин, 32 автомобилей, 17 орудий полевой артиллерии и трёх боевых машин РСЗО.

Момент уничтожения танка Leopard с помощью FPV-дрона в зоне СВО попал на видео
Момент уничтожения танка Leopard с помощью FPV-дрона в зоне СВО попал на видео

А ранее советник главы ДНР Ян Гагин рассказал, что бойцы ВСУ массово бегут с линии фронта в районе Донецка, теперь концентрация украинских сил на этом участке "втрое, а местами и вчетверо" меньше положенного.

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Getty Images / Mustafa Ciftci

Александра Вишнякова
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