Недельные потери Вооружённых сил Украины на Донецком направлении составили более 1590 военнослужащих убитыми и ранеными. Также было уничтожено три танка. Об этом сообщили в Минобороны России.

"На Донецком направлении Южной группировкой войск нанесено огневое поражение живой силе и технике ВСУ в районах населённых пунктов Марьинка, Курдюмовка, Богдановка, Андреевка и Клещеевка Донецкой Народной Республики. За прошедшую неделю российскими подразделениями отражено 16 атак противника", — рассказали в ведомстве.

Кроме того, ВСУ лишились14 боевых бронированных машин, 32 автомобилей, 17 орудий полевой артиллерии и трёх боевых машин РСЗО.