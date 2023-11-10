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10 ноября, 08:27

Стало известно о массовом бегстве украинских солдат из-под Донецка

Советник главы ДНР Гагин: ВСУ массово бегут с линии фронта в районе Донецка

Бойцы ВСУ массово бегут с линии фронта в районе Донецка, за счёт чего в последнее время их число сократилось как минимум втрое. Об этом сообщил журналистам в пятницу, 10 ноября, советник главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин.

"В последнее время противник оставляет на позициях в первой линии обороны под Донецком очень маленькое количество бойцов, я бы сказал, символическое", — приводит его заявление ТАСС.

По его словам, концентрация украинских сил в районе Донецка "втрое, а местами и вчетверо" меньше положенного.

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А ранее в Киеве озвучили главную проблему украинской армии. По словам помощника Зеленского, у ВСУ просто не хватает солдат, чтобы использовать западное оружие. И лучше, похоже, не будет: накануне Владимир Зеленский продлил военное положение и мобилизацию на Украине до 14 февраля 2024 года.

Обложка ©

Getty Images / Libkos

Марина Калегина
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