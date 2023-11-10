Стало известно о массовом бегстве украинских солдат из-под Донецка

Бойцы ВСУ массово бегут с линии фронта в районе Донецка, за счёт чего в последнее время их число сократилось как минимум втрое. Об этом сообщил журналистам в пятницу, 10 ноября, советник главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин.

"В последнее время противник оставляет на позициях в первой линии обороны под Донецком очень маленькое количество бойцов, я бы сказал, символическое", — приводит его заявление ТАСС.