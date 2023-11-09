Зеленский подписал указ о продлении военного положения и мобилизации на Украине
Владимир Зеленский продлил военное положение и мобилизацию на Украине до 14 февраля 2024 года. Документ был подписан в четверг, 9 ноября.
Известно, что это уже девятое продление военного положения и всеобщей мобилизации, которые были введены в стране 24 февраля 2022 года. В предыдущий раз оно сделало невозможным проведение парламентских выборов, запланированных на конец октября, ведь, согласно Конституции Украины, во время действия военного положения нельзя организовывать голосование.
К слову, новое продление может поставить под сомнение проведение выборов президента, запланированных на весну, так как не будет достаточно времени для полноценной предвыборной кампании. Да и сам Зеленский назвал празднества и выборы президента "неприемлемыми" на фоне вооружённого конфликта на Украине. По его словам, безответственно, играя, "вбрасывать в общество тематику выборов", когда государству нужно сосредоточиться на обороне.
Getty Images / Jakub Porzycki