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9 ноября, 14:20

Зеленский подписал указ о продлении военного положения и мобилизации на Украине

Владимир Зеленский продлил военное положение и мобилизацию на Украине до 14 февраля 2024 года. Документ был подписан в четверг, 9 ноября.

Известно, что это уже девятое продление военного положения и всеобщей мобилизации, которые были введены в стране 24 февраля 2022 года. В предыдущий раз оно сделало невозможным проведение парламентских выборов, запланированных на конец октября, ведь, согласно Конституции Украины, во время действия военного положения нельзя организовывать голосование.

Зеленский будет добиваться отмены выборов на Украине под любым предлогом, считает политолог

Зеленский будет добиваться отмены выборов на Украине под любым предлогом, считает политолог

К слову, новое продление может поставить под сомнение проведение выборов президента, запланированных на весну, так как не будет достаточно времени для полноценной предвыборной кампании. Да и сам Зеленский назвал празднества и выборы президента "неприемлемыми" на фоне вооружённого конфликта на Украине. По его словам, безответственно, играя, "вбрасывать в общество тематику выборов", когда государству нужно сосредоточиться на обороне.

Обложка ©

Getty Images / Jakub Porzycki

Марина Калегина
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