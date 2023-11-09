Зеленский подписал указ о продлении военного положения и мобилизации на Украине

Владимир Зеленский продлил военное положение и мобилизацию на Украине до 14 февраля 2024 года. Документ был подписан в четверг, 9 ноября.

Известно, что это уже девятое продление военного положения и всеобщей мобилизации, которые были введены в стране 24 февраля 2022 года. В предыдущий раз оно сделало невозможным проведение парламентских выборов, запланированных на конец октября, ведь, согласно Конституции Украины, во время действия военного положения нельзя организовывать голосование.