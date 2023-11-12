Министры обороны США и Украины обсудили новую встречу контактной группы
Министр обороны Украины Рустем Умеров провёл телефонные переговоры с американским коллегой Ллойдом Остином. В рамках беседы главы военных ведомств затронули ситуацию на передовой, а также сверили часы по встрече контактной группы, рассказали в Пентагоне.
"Остин разговаривал сегодня по телефону с министром обороны Рустемом Умеровым, чтобы обсудить последние события на поле боя", — сообщил официальный представитель МО США Патрик Райдер.
Также в Пентагоне назвали ориентировочное время следующей встречи контактной группы по Украине. Она состоится "позднее в этом месяце".
Ранее экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон раскритиковал Остина за прогнозы по украинскому конфликту. Он подчеркнул, что американский генерал откровенно лжёт, когда говорит о "высоких шансах" ВСУ одолеть Российскую армию.
Flickr / U.S. Secretary of Defense