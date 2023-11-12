Министры обороны США и Украины обсудили новую встречу контактной группы

Министр обороны Украины Рустем Умеров провёл телефонные переговоры с американским коллегой Ллойдом Остином. В рамках беседы главы военных ведомств затронули ситуацию на передовой, а также сверили часы по встрече контактной группы, рассказали в Пентагоне.

"Остин разговаривал сегодня по телефону с министром обороны Рустемом Умеровым, чтобы обсудить последние события на поле боя", — сообщил официальный представитель МО США Патрик Райдер.

Также в Пентагоне назвали ориентировочное время следующей встречи контактной группы по Украине. Она состоится "позднее в этом месяце".