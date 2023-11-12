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12 ноября, 04:36

Министры обороны США и Украины обсудили новую встречу контактной группы

Министр обороны Украины Рустем Умеров провёл телефонные переговоры с американским коллегой Ллойдом Остином. В рамках беседы главы военных ведомств затронули ситуацию на передовой, а также сверили часы по встрече контактной группы, рассказали в Пентагоне.

"Остин разговаривал сегодня по телефону с министром обороны Рустемом Умеровым, чтобы обсудить последние события на поле боя", — сообщил официальный представитель МО США Патрик Райдер.

Также в Пентагоне назвали ориентировочное время следующей встречи контактной группы по Украине. Она состоится "позднее в этом месяце".

Глава Пентагона назвал условие неминуемой победы России над Украиной

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Ранее экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон раскритиковал Остина за прогнозы по украинскому конфликту. Он подчеркнул, что американский генерал откровенно лжёт, когда говорит о "высоких шансах" ВСУ одолеть Российскую армию.

Обложка ©

Flickr / U.S. Secretary of Defense

Илья Пушкарев
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