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5 ноября, 14:09

Главу Пентагона поймали на шокирующей лжи об армии Украины

Экс-аналитик ЦРУ Джонсон назвал ложью слова Остина о победе Украины над Россией

Глава Пентагона Ллойд Остин откровенно лжёт о шансах Украины победить Армию России. Такое заявление сделал экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью ютуб-каналу Dialogue works.

"Несложно доказать, что Ллойд Остин заблуждается. Россия проигрывает, а Украина побеждает, хорошо, а тогда почему Киев просит поставить ещё больше оружия, почему тогда российские войска наступают, почему ВСУ не прорвали ни одной линии обороны?" спрашивает аналитик.

По его мнению, реальную ситуацию на Украине хорошо описывает статья Time от 30 октября. Так, даже самые приближённые к Владимиру Зеленскому люди согласны с тем, что ВСУ не хватит ни людей, ни вооружения для военных операций.

"У меня нет слов, чтобы выразить удивление тем, какую ложь говорит Остин", резюмировал Джонсон.

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Ранее в американских СМИ появился материал о том, что Владимир Зеленский и его окружение резко отрицательно отреагировали на признания главкома ВСУ Валерия Залужного в том, что у Украины на фронте безвыходная и тупиковая ситуация. По мнению западных журналистов, это говорит о расколе между военной и гражданской властями Украины.

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ТАСС / AP / Manuel Balce Ceneta

Юрий Лысенко
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