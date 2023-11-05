Главу Пентагона поймали на шокирующей лжи об армии Украины

Глава Пентагона Ллойд Остин откровенно лжёт о шансах Украины победить Армию России. Такое заявление сделал экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью ютуб-каналу Dialogue works.

"Несложно доказать, что Ллойд Остин заблуждается. Россия проигрывает, а Украина побеждает, хорошо, а тогда почему Киев просит поставить ещё больше оружия, почему тогда российские войска наступают, почему ВСУ не прорвали ни одной линии обороны?" — спрашивает аналитик.

По его мнению, реальную ситуацию на Украине хорошо описывает статья Time от 30 октября. Так, даже самые приближённые к Владимиру Зеленскому люди согласны с тем, что ВСУ не хватит ни людей, ни вооружения для военных операций.

"У меня нет слов, чтобы выразить удивление тем, какую ложь говорит Остин", — резюмировал Джонсон.