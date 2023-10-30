Зеленский собрался уволить ещё двух козлов отпущения за провал наступления ВСУ
Time: На Украине могут уволить министра и генерала из-за неудач на фронте
Владимир Зеленский. Обложка © Getty Images / DPA / Kay Nietfeld
В стратегии Украины могут произойти кардинальные изменения, а в команде Владимира Зеленского намечаются перестановки в связи с отсутствием прогресса у ВСУ на поле боя. Как минимум могут быть уволены один из министров и высокоранговый генерал, ответственный за контрнаступление, чьи имена пока не разглашаются. Об этом со ссылкой на советников главы киевского режима пишет журнал Time.
"По меньше мере один министр должен быть уволен вместе с высокопоставленным генералом, отвечающим за контрнаступление, чтобы обеспечить ответственность за медленный прогресс на фронте", — сказано в статье. При этом сам Зеленский не принимает того факта, что зимой изменятся погодные условия, осложнив логистику военных до самой весны.
Напомним, Time опубликовал статью, в которой заявляет, что Зеленского разозлили итоги поездки в США, после которой признаки усталости Запада от ситуации на Украине стали ощутимыми. Сам же Зеленский в последнее время потерял "обычный блеск оптимизма, чувство юмора и склонность к оживлению встречи шутками".