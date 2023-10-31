Глава Пентагона назвал условие неминуемой победы России над Украиной

Глава Пентагона Ллойд Остин признал, что Россия может одержать победу в конфликте на Украине. По его словам, это неизбежно произойдёт, если США оставят Киев без поддержки.

Москва чувствует, что Запад практически на исходе и уже совсем скоро устанет от поддержки Украины, уверен американский министр обороны. Именно после прекращения помощи, по его оценке, российская сторона "одержит верх".

"Так и произойдёт, если мы не будем поддерживать Украину, тогда [президент России Владимир] Путин победит", — заявил Остин на слушаниях в Комитете по ассигнованиям Сената Конгресса США.