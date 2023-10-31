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31 октября, 15:23

Глава Пентагона назвал условие неминуемой победы России над Украиной

Глава Пентагона Остин: Россия победит, если Киев останется без поддержки США

Глава Пентагона Ллойд Остин признал, что Россия может одержать победу в конфликте на Украине. По его словам, это неизбежно произойдёт, если США оставят Киев без поддержки.

Москва чувствует, что Запад практически на исходе и уже совсем скоро устанет от поддержки Украины, уверен американский министр обороны. Именно после прекращения помощи, по его оценке, российская сторона "одержит верх".

"Так и произойдёт, если мы не будем поддерживать Украину, тогда [президент России Владимир] Путин победит", — заявил Остин на слушаниях в Комитете по ассигнованиям Сената Конгресса США.

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Кстати, ранее президент России Владимир Путин указал, что залог победы нашей страны заключается в единстве общества. Такое заявление глава государства сделал в ходе встречи с участниками СВО – выходцами из Бурятии. Российский лидер поделился, что похвалил военных за то, что они никуда не побежали с поля боя. В ответ на это один из бойцов удивился и переспросил: "Куда не побежали?"

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ТАСС / Александр Полегенько

Николь Вербер
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