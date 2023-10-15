Путин: Залог победы России заключается в единстве общества

Залог победы России — в том, что общество едино. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью программе "Москва. Кремль. Путин", фрагмент которого журналист Павел Зарубин опубликовал в телеграм-канале. Глава государства рассказал о недавней встрече с участниками СВО – выходцами из Бурятии. Путин поделился, что он похвалил военных за то, что они никуда не побежали с поля боя. В ответ на это один из бойцов удивился и переспросил: "Куда не побежали?"

Путин заявил о том, что залог победы РФ — в единстве общества. Видео © Telegram / ЗАРУБИН

"И вдруг на полном серьёзе, без всякой иронии говорит: "Буряты не бегут". Понимаете, это дорогого стоит. Русский человек, но из Бурятии и говорит такие слова. Есть нечто, что объединяет наш народ в единое целое. И это, наверное, самая главная гарантия всех наших побед", — отметил Путин.

Президент также привёл слова одного из военнослужащих, который сказал фразу: "У нас таких много". Путин признался, что его это тронуло. Он отметил искреннюю скромность бойцов, отсутствие пафоса и подчеркнул, что эта черта присуща россиянам.