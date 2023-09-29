Путин встретился с бойцами, героически отбившими атаку бронегруппы ВСУ под Урожайным

Российский лидер Владимир Путин встретился с бойцами СВО, которые отбили атаку 12 украинских штурмовиков под селом Урожайное ДНР. Как сообщает пресс-служба Кремля, президент пообщался с рядовым, заместителем командира взвода Героем РФ Иваном Калашниковым, ефрейтором Алексеем Ивлиевым, рядовым Вячеславом Тарасовым, а по видеосвязи к ним присоединился старший сержант Виктор Хамаганов.

Путин на встрече с бойцами СВО, которые отбили атаку бронегруппы ВСУ. Видео © Telegram / Кремль. Новости

В ходе встречи с военными глава государства спросил, как они оценивают ситуацию на фронте, чего не хватает, на что надо обратить внимание их непосредственным командирам и тем, кто находится выше по служебной лестнице. Также Путин подчеркнул, что вместе с военнослужащими "в одном окопе" сражались двое заключённых, которые погибли, тем самым искупив свою вину. Их память Путин почтил минутой молчания.

"Они отдали жизнь за Родину и искупили свою вину, мы сделаем всё, чтобы оказать помощь их близким", — сказал президент.

Путин на встрече с бойцами СВО, которые отбили атаку бронегруппы ВСУ. Обложка © LIFE / Павел Баранов

Бойцы СВО, которые отбили атаку бронегруппы ВСУ. Обложка © LIFE / Павел Барано