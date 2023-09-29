Путин встретился с бойцами, героически отбившими атаку бронегруппы ВСУ под Урожайным
Путин встретился с бойцами, отбившими атаку бронегруппы ВСУ под Урожайным
Путин на встрече с бойцами СВО, которые отбили атаку бронегруппы ВСУ. Обложка © LIFE / Павел Баранов
Российский лидер Владимир Путин встретился с бойцами СВО, которые отбили атаку 12 украинских штурмовиков под селом Урожайное ДНР. Как сообщает пресс-служба Кремля, президент пообщался с рядовым, заместителем командира взвода Героем РФ Иваном Калашниковым, ефрейтором Алексеем Ивлиевым, рядовым Вячеславом Тарасовым, а по видеосвязи к ним присоединился старший сержант Виктор Хамаганов.
Путин на встрече с бойцами СВО, которые отбили атаку бронегруппы ВСУ. Видео © Telegram / Кремль. Новости
В ходе встречи с военными глава государства спросил, как они оценивают ситуацию на фронте, чего не хватает, на что надо обратить внимание их непосредственным командирам и тем, кто находится выше по служебной лестнице. Также Путин подчеркнул, что вместе с военнослужащими "в одном окопе" сражались двое заключённых, которые погибли, тем самым искупив свою вину. Их память Путин почтил минутой молчания.
"Они отдали жизнь за Родину и искупили свою вину, мы сделаем всё, чтобы оказать помощь их близким", — сказал президент.
Путин на встрече с бойцами СВО, которые отбили атаку бронегруппы ВСУ. Обложка © LIFE / Павел Баранов
Бойцы СВО, которые отбили атаку бронегруппы ВСУ. Обложка © LIFE / Павел Барано
Напомним, Минобороны показывало тот самый бой. На видео российские военнослужащие отбивают атаку 12 украинских штурмовиков. Противник дважды пытался взять опорный пункт, но потерпел неудачу. Двое из подразделения были ранены, но никто не отступил. Позже министр обороны РФ Сергей Шойгу представил к званию Героя России заместителя командира взвода Ивана Калашникова с позывным Большой.