В офисе Зеленского нашли странную причину, почему его конфликт с Залужным невозможен

При этом издание обращает внимание на высокие рейтинги главкома ВСУ в украинском обществе и на то, что его многие считают возможным конкурентом Зеленского в случае проведения выборов президента на Украине. В то же время британские журналисты напоминают, что сам Залужный пока не заявлял о своей готовности участвовать в "гонке".