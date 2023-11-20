В офисе Зеленского нашли странную причину, почему его конфликт с Залужным невозможен
Подоляк: Конфликта между Зеленским и Залужным не может быть по определению
Конфликт между Владимиром Зеленским и главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным невозможен из-за разницы их служебного положения. Об этом в интервью британской газете The Guardian заявил советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк.
"Зеленский его (Залужного. — Прим. Лайфа) непосредственный начальник, конфликта не может быть по определению", — сказал Подоляк.
При этом издание обращает внимание на высокие рейтинги главкома ВСУ в украинском обществе и на то, что его многие считают возможным конкурентом Зеленского в случае проведения выборов президента на Украине. В то же время британские журналисты напоминают, что сам Залужный пока не заявлял о своей готовности участвовать в "гонке".
Ранее Залужный в интервью Economist признался, что конфликт на Украине зашёл в тупик и прорыва войск уже ждать не стоит. При этом Зеленский не согласился с позицией главкома ВСУ и объявил о планах наступления в 2023 и 2024 году. На фоне их публичного конфликта загадочным образом погиб 39-летний помощник главкома ВСУ Геннадий Частяков. Он подорвался на подаренной коллегой гранате у себя дома вечером 6 ноября, в свой день рождения.
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