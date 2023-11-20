Британские СМИ узнали, чего боится Зеленский перед выборами
Guardian: Зеленский обеспокоен возможным поражением на президентских выборах
Владимир Зеленский боится поражения на президентских выборах на Украине, которые должны состояться в следующем году. Об этом пишет британская газета Guardian со ссылкой на источник.
По данным журналистов, Зеленскому не даёт покоя так называемый "феномен Черчилля", который назван в честь премьер-министра Великобритании в годы Второй мировой войны Уинстона Черчилля. Несмотря на то что политик возглавлял страну в столь трудное время, он не смог обеспечить победу Консервативной партии на следующих выборах. В Киеве считают, что после окончания конфликта к Зеленскому возникнут вопросы об уровне его подготовленности к нынешним событиям.
Ранее Зеленский заявил, что из-за вооружённого конфликта в стране неприемлемы празднества и выборы президента, оборонные силы "живут совсем другими эмоциями". По его словам, нужно поставить точку в этом вопросе. На этом фоне СМИ сообщают о конфликте между Зеленским и военным руководством Украины, в частности главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным, которого прочат в соперники Зеленскому на выборах.
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