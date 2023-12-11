Глава киевского режима Владимир Зеленский воспринимается западными политиками как отработанный материал, и главный вопрос на текущий момент только в том, как скоро от него решат окончательно избавиться. Об этом, комментируя заявление главы Службы внешней разведки РФ Сергея Нарышкина о том, что в Брюсселе выбирают кандидатов на замену Зеленскому, рассказал политолог и гендиректор ООО "Институт коммуникационного менеджмента" Вадим Сипров.

"Российская Служба внешней разведки абсолютно правильно перечислила линейку возможных претендентов на пост главы государства на Украине. Появление в списке СВР фигур, которые управляются из того же центра, что и Владимир Зеленский, неслучайно — это глава ГУР Буданов, глава офиса президента Ермак и другие", — объяснил Сипров в беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня".

По его мнению, ещё одним основополагающим моментом будет то, заберут ли Соединённые Штаты рычаги влияния на Украину у Британии, из-под крыла которой в украинском руководстве появился не только сам Зеленский, но и глава ГУР Кирилл Буданов с руководителем ОП Андреем Ермаком. Также неслучайно и то, что в этот список попали бывший советник Зеленского Алексей Арестович* и нынешний мэр Киева Виталий Кличко. Не исключено, что именно кто-то из этих двоих станет "чёртиком из табакерки" и под шумок займёт кресло президента Незалежной. Впрочем, их шансы не особо высоки, считает политолог.

"Арестович* — креатура украинского олигарха Рената Ахметова, который отодвинут от власти, его влияние невысоко. Именно поэтому Арестович* сейчас скрывается в Нью-Йорке. Против него возбуждено несколько уголовных дел на Украине. Ещё меньше шансов у Кличко, который был поставлен западными кураторами на пост мэра Киева во времена Меркель и является прогерманским политиком", — отметил собеседник издания, добавив, что старшие партнёры из Вашингтона и Лондона не дадут Германии свободы действий в политической игре на Украине.

И единственным, кто реально может стать альтернативой кандидатам на должность главы Украины от Великобритании, является главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, подчеркнул Сипров. Но у него непростая ситуация с политическим ресурсом, так как большая часть украинских генералов — люди Зеленского. Пока сложно понять, как именно будет развиваться ситуация, но два основных исхода прослеживаются: либо американцы силовыми методами расформируют пробританский офис нынешнего главы киевского режима, либо назначат своим ставленником Залужного и будут через него руководить военными действиями.

И наиболее вероятно, что президентские выборы на Украине в марте всё же будут проведены. Зеленского вынудят одержать на этих выборах победу, он останется на своём посту до полного разгрома ВСУ и обрушения фронта, после чего подастся в бега, подытожил Сипров.