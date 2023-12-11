Нарышкин назвал 5 кандидатов, которых Запад рассматривает на замену Зеленскому

Запад сейчас рассматривает пять возможных кандидатов на замену Владимиру Зеленскому. Среди них в том числе главком Вооружёнными силами Украины Валерий Залужный, с которым у Зеленского в последнее время обострился конфликт. Об этом заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.