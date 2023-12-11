Нарышкин назвал 5 кандидатов, которых Запад рассматривает на замену Зеленскому
Нарышкин: На Западе рассматривают Залужного как возможную замену Зеленскому
Владимир Зеленский, Валерий Залужный. Обложка © Getty Images / Laurent Van der Stockt for Le Monde, ТАСС / ZUMA
Запад сейчас рассматривает пять возможных кандидатов на замену Владимиру Зеленскому. Среди них в том числе главком Вооружёнными силами Украины Валерий Залужный, с которым у Зеленского в последнее время обострился конфликт. Об этом заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.
"В кулуарах прошедшей в Брюсселе в ноябре встречи министров иностранных дел стран ЕС отмечалось, что таковым мог бы стать один из высокопоставленных украинских военных, например главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный или руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов", — приводит слова Нарышкина пресс-бюро СВР.
Также среди кандидатов глава офиса Зеленского Андрей Ермак, бывший советник офиса Алексей Арестович, мэр Киева Виталий Кличко.
По словам Нарышкина, марионеточный киевский режим, чуждый большинству украинцев, в конечном счёте неизбежно окажется брошен своими западными "хозяевами".
Напомним, что СМИ и общество на Украине заметили конфликт между Зеленским и Залужным после того, как генерал в интервью журналу The Econimist признался, что дела на фронте зашли в тупик. Зеленский не согласился с таким заявлением высокопоставленного военного и призвал Залужного не заниматься политикой, а некоторые члены пропрезидентской партии "Слуга народа" и вовсе начали требовать отставки генерала. Конфликт дошёл даже до США: ранее представители Киева и Вашингтона обсуждали ситуацию во время встречи.