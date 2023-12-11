Регион

Уведомления отключены

Палестина и Израиль
Новости
Расследования
SHOT проверка
Армия
Специальная военная операция
Спецпроекты
Видео
Происшествия
Авто
Экономика
Наука и технологии
Недвижимость
Владимир Путин
Криминал
Главное
Последние новости

В Подмосковье задержали сотрудников Минсоцразвития по делу о взятках

У Александры Пахмутовой обнаружили ковид, но её директор заявил, что это неправда

Нарышкин назвал 5 кандидатов, которых Запад рассматривает на замену Зеленскому

Красноярский бизнесмен Быков проведёт за решёткой 20 лет за убийства в 90-х

Десятки человек погибли при авиаударе Израиля по лагерю беженцев в секторе Газа

В России вступило в силу требование о сдаче загранпаспорта при запрете на выезд

Белый дом раскрыл дату встречи Байдена с Зеленским

Пригожина экстренно госпитализировали

В США пожаловались, что после помощи Киеву у них осталось мало денег на пополнение запасов

Американский сенатор заявил, что Украина должна отдать России территории

Нарышкин назвал 5 кандидатов, которых Запад рассматривает на замену Зеленскому

Нарышкин: На Западе рассматривают Залужного как возможную замену Зеленскому

11 декабря, 07:26
<p>Владимир Зеленский, Валерий Залужный. Обложка © Getty Images / Laurent Van der Stockt for Le Monde, ТАСС / ZUMA</p>

Владимир Зеленский, Валерий Залужный. Обложка © Getty Images / Laurent Van der Stockt for Le Monde, ТАСС / ZUMA

Запад сейчас рассматривает пять возможных кандидатов на замену Владимиру Зеленскому. Среди них в том числе главком Вооружёнными силами Украины Валерий Залужный, с которым у Зеленского в последнее время обострился конфликт. Об этом заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

"В кулуарах прошедшей в Брюсселе в ноябре встречи министров иностранных дел стран ЕС отмечалось, что таковым мог бы стать один из высокопоставленных украинских военных, например главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный или руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов", — приводит слова Нарышкина пресс-бюро СВР.

Также среди кандидатов глава офиса Зеленского Андрей Ермак, бывший советник офиса Алексей Арестович, мэр Киева Виталий Кличко.

По словам Нарышкина, марионеточный киевский режим, чуждый большинству украинцев, в конечном счёте неизбежно окажется брошен своими западными "хозяевами".

Азаров узнал, почему Зеленский всё ещё не убрал Залужного

Азаров узнал, почему Зеленский всё ещё не убрал Залужного

Напомним, что СМИ и общество на Украине заметили конфликт между Зеленским и Залужным после того, как генерал в интервью журналу The Econimist признался, что дела на фронте зашли в тупик. Зеленский не согласился с таким заявлением высокопоставленного военного и призвал Залужного не заниматься политикой, а некоторые члены пропрезидентской партии "Слуга народа" и вовсе начали требовать отставки генерала. Конфликт дошёл даже до США: ранее представители Киева и Вашингтона обсуждали ситуацию во время встречи.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!