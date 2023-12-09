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Опубликовано 8 декабря 2023, 21:38
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В конфликт Зеленского и Залужного вмешались США

Messenger: Представители США и Украины обсуждали конфликт Зеленского с Залужным

Представители Киева и Вашингтона обсуждали конфликт, случившийся в высших эшелонах украинской власти, — вылившиеся на свет разногласия между Владимиром Зеленским и главнокомандующим Вооружёнными силами Украины Валерием Залужным, передаёт портал Messenger.

Журналисты рассказали о том, что американцы в прошлом месяце провели ряд встреч с украинскими коллегами, на которых поднимались эти вопросы. На состоявшихся мероприятиях обсуждали портящиеся отношения Зеленского с генералами ВСУ, в том числе с Залужным.

Политики пытались выяснить, как эти трения могут повлиять на ход боевых действий. Издание сообщает, что американские чиновники считают подобную напряжённость необычной во время конфликта, и она, по их словам, ещё не достигла критической точки.

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Напомним, что на Украине сейчас наблюдается конфликт между Зеленским и Залужным, после того как генерал в интервью журналу The Econimist признался, что дела на фронте зашли в тупик. Зеленский не согласился с таким заявлением высокопоставленного военного и заявил, что ВСУ продолжат наступление в этом и в 2024 году. В дальнейшем ситуация накалилась, и Зеленский призвал Залужного не заниматься политикой, а некоторые члены пропрезидентской политической фракции "Слуга народа" и вовсе начали требовать отставки главкома.

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t.me / Zelenskiy / Official

Алексей Соловьёв
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