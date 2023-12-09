Представители Киева и Вашингтона обсуждали конфликт, случившийся в высших эшелонах украинской власти, — вылившиеся на свет разногласия между Владимиром Зеленским и главнокомандующим Вооружёнными силами Украины Валерием Залужным, передаёт портал Messenger.

Журналисты рассказали о том, что американцы в прошлом месяце провели ряд встреч с украинскими коллегами, на которых поднимались эти вопросы. На состоявшихся мероприятиях обсуждали портящиеся отношения Зеленского с генералами ВСУ, в том числе с Залужным.