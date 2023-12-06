Азаров узнал, почему Зеленский всё ещё не убрал Залужного

Владимир Зеленский убрал бы главкома ВСУ Валерия Залужного с должности и списал на него все провалы на фронте, но США не позволяют ему сделать это, считает бывший премьер Украины Николай Азаров. Также, по его мнению, смещение Залужного только повысит его популярность, что не сыграет на руку Зеленскому.

"Говоря о конфликте между Зеленским и Залужным, не думаю, что это политическая игра… То, что Зеленский, если бы мог, то уже убрал бы этого Залужного и списал на него все провалы, — это для меня тоже очевидно. Но он не может его убрать. Одна из причин — ему не дают это сделать американцы. Вторая причина — то, что смещение Залужного только повысит его рейтинг, популярность, придаст ему уверенности", — написал Азаров на своей странице в соцсети.