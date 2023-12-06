Азаров узнал, почему Зеленский всё ещё не убрал Залужного
Азаров: Зеленский убрал бы Залужного с должности, но не дают США
Владимир Зеленский, Валерий Залужный. Обложка © Getty Images / Jakub Porzycki, © Getty Images / Alexey Furman
Владимир Зеленский убрал бы главкома ВСУ Валерия Залужного с должности и списал на него все провалы на фронте, но США не позволяют ему сделать это, считает бывший премьер Украины Николай Азаров. Также, по его мнению, смещение Залужного только повысит его популярность, что не сыграет на руку Зеленскому.
"Говоря о конфликте между Зеленским и Залужным, не думаю, что это политическая игра… То, что Зеленский, если бы мог, то уже убрал бы этого Залужного и списал на него все провалы, — это для меня тоже очевидно. Но он не может его убрать. Одна из причин — ему не дают это сделать американцы. Вторая причина — то, что смещение Залужного только повысит его рейтинг, популярность, придаст ему уверенности", — написал Азаров на своей странице в соцсети.
По мнению экс-премьера, Зеленский хочет скинуть все военные провалы на Залужного, поэтому он предпочитает держать при себе главкома и косвенно обвинять в неудачах ВСУ на фронте. Азаров подчеркнул, что политические амбиции у Залужного есть и "у него достаточно хорошие перспективы".
Как сообщал Лайф, на Украине вовсю кипит политическая борьба между Валерием Залужным и Владимиром Зеленским. Всё началось с интервью главкома ВСУ, в котором тот вскрыл правду о тупиковости положения дел на фронте. С этим не согласился Зеленский, который сразу объявил планы наступления на текущий и следующий годы, а затем даже призвал Залужного бросить политику. А некоторые члены партии "Слуга народа" и вовсе начали требовать отставки главкома. В то же время, по данным украинских СМИ, Зеленский боится проводить выборы на Украине из-за конкуренции со стороны Залужного. Ранее в офисе Зеленского признали, что дни Залужного на посту главкома ВСУ могут быть сочтены.