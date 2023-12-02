"Возникла проблема": Зеленский боится проводить выборы на Украине из-за опасного конкурента

Владимир Зеленский хочет провести выборы на Украине, однако боится участия в них главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Об этом пишет "Страна.ua" со ссылкой на источник в политических кругах Незалежной.

"Президент хотел бы провести выборы, но возникла одна проблема — Залужный. Пока она не будет решена, выборы не объявят", — рассказал он изданию.

Подчёркивается, что Офис президента Украины хочет получить гарантии неучастия Залужного в выборном процессе. В противном случае его будут пытаться уволить, причём максимально дискредитировав. Однако это, как указывается, всего лишь планы, которым может помешать позиция стран Запада.