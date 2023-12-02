"Возникла проблема": Зеленский боится проводить выборы на Украине из-за опасного конкурента
"Страна.ua": Зеленский не хочет проводить выборы, пока не разберётся с Залужным
Владимир Зеленский хочет провести выборы на Украине, однако боится участия в них главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Об этом пишет "Страна.ua" со ссылкой на источник в политических кругах Незалежной.
"Президент хотел бы провести выборы, но возникла одна проблема — Залужный. Пока она не будет решена, выборы не объявят", — рассказал он изданию.
Подчёркивается, что Офис президента Украины хочет получить гарантии неучастия Залужного в выборном процессе. В противном случае его будут пытаться уволить, причём максимально дискредитировав. Однако это, как указывается, всего лишь планы, которым может помешать позиция стран Запада.
Напомним, депутаты всех фракций Верховной рады Украины подписали декларацию, в которой говорится о недопустимости проведения парламентских и президентских выборов на Украине до завершения боевых действий. В ней уточняется, что выборы можно будет организовать не менее чем через шестимесячный срок после отмены военного положения.
Тем временем конфликт между Владимиром Зеленским и Валерием Залужным вышел в публичное поле. Всё началось с интервью последнего, где он признался, что боевые действия зашли в тупик и прорывов со стороны ВСУ не предвидится. С этим не согласился Зеленский, который объявил о планах наступления на 2023 и 2024 годы. К слову, у их склок, видимо, уже есть жертва — 39-летний помощник главкома ВСУ Геннадий Частяков, который подорвался на подаренной коллегой гранате в свой день рождения. А на прошлой неделе Зеленский и вовсе публично раскритиковал Залужного и призвал его бросить политику.