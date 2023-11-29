"Это по-генеральски?": В Раде обвинили Залужного в заказных статьях против Зеленского
Депутат Рады Безуглая обвинила главкома ВСУ Залужного в политических амбициях
Главком ВСУ Валерий Залужный. Обложка © Getty Images / Maxym Marusenko
Главком ВСУ Валерий Залужный подвергся очередному упрёку от ранее критиковавшей его депутата Верховной рады Украины Марьяны Безуглой за статью в Economist. По мнению парламентария, военачальник опубликовал этот материал, надеясь увеличить свой политический рейтинг. Свои претензии к Залужному она опубликовала на личной странице в социальной сети.
"И что у вас осталось, Валерий Фёдорович? Заказные статьи в Economist? Сколько их уже? Это по-генеральски — молчать на Украине и выбрасывать иностранцам это на свет? Может, вам есть что сказать прямо? Не мне — украинцам. Хоть в какой-то предметной коммуникации", — спрашивает Безуглая в своей публикации.
В частности, она спросила у Залужного, почему самые боеспособные бригады не получают новую технику. Также депутат призвала его ответить, почему на штурмы отправляют бойцов, не прошедших достаточную подготовку?
"Это всё Зеленский? Это вас, бедного, прессуют? Стоит ли это ещё одной статьи в Economist? Меня волнуют не ваши рейтинги, а наши военные шансы. А если вас волнуют рейтинги, то наши военные шансы уменьшаются с каждым днём", — резюмировала Безуглая.
Напомним, ранее заместитель главы комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности и обороны, член правящей партии "Слуга народа" Марьяна Безуглая заявила, что главком ВСУ Валерий Залужный должен покинуть свой пост, так как он не представил план действий на следующий год. По словам парламентария, у военных нет никаких идей, а все их предложения сводятся к просьбам дать больше людей.
Конфликт между Зеленским и Залужным вышел в публичное поле после того, как главком ВСУ в интервью западной прессе признался, что боевые действия на Украине зашли в тупик и прорыва войск уже ждать не стоит. Зеленский не согласился с позицией Залужного и объявил о планах наступления в 2023 и 2024 годах. На фоне их публичного конфликта загадочным образом погиб 39-летний помощник главкома ВСУ Геннадий Частяков. Он подорвался на подаренной коллегой гранате у себя дома вечером 6 ноября, в свой день рождения. А на прошлой неделе Зеленский публично раскритиковал Залужного и призвал его бросить политику.