"Это по-генеральски?": В Раде обвинили Залужного в заказных статьях против Зеленского

Главком ВСУ Валерий Залужный подвергся очередному упрёку от ранее критиковавшей его депутата Верховной рады Украины Марьяны Безуглой за статью в Economist. По мнению парламентария, военачальник опубликовал этот материал, надеясь увеличить свой политический рейтинг. Свои претензии к Залужному она опубликовала на личной странице в социальной сети.

"И что у вас осталось, Валерий Фёдорович? Заказные статьи в Economist? Сколько их уже? Это по-генеральски — молчать на Украине и выбрасывать иностранцам это на свет? Может, вам есть что сказать прямо? Не мне — украинцам. Хоть в какой-то предметной коммуникации", — спрашивает Безуглая в своей публикации.

В частности, она спросила у Залужного, почему самые боеспособные бригады не получают новую технику. Также депутат призвала его ответить, почему на штурмы отправляют бойцов, не прошедших достаточную подготовку?

"Это всё Зеленский? Это вас, бедного, прессуют? Стоит ли это ещё одной статьи в Economist? Меня волнуют не ваши рейтинги, а наши военные шансы. А если вас волнуют рейтинги, то наши военные шансы уменьшаются с каждым днём", — резюмировала Безуглая.