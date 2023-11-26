Депутат от партии Зеленского призвала Залужного подать в отставку

Главнокомандующий Вооружёнными силами Украины должен покинуть свой пост, так как он не представил плана действий на следующий год. С таким призывом выступила заместитель главы комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны, член правящей партии "Слуга народа" Марьяна Безуглая.

"Да, главнокомандующий ВС Украины не смог предоставить план замысла на 2024 год. Ни большой, ни маленький, ни асимметричный, ни симметричный. Военные просто сказали, что им нужно забирать не менее 20 тысяч граждан в месяц. <…> Эта дискуссия была непубличной, но напряжение нарастало", — заявила парламентарий на своей странице в Facebook*.

По словам Безуглой, военные не могут представить никакой идеи, а все их предложения сводятся к просьбам предоставить больше людей. Такое руководство должно уйти, считает депутат.